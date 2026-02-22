A 72 éves John Travolta másik szakmába fektetett születésnapja alkalmából

Nagy mérföldkövet ünnepel John Travolta, amihez nagy ajándék társul. A színész újabb komoly lépést tett meg egy régen dédelgetett álma felé és hivatalos engedélyt szerzett, hogy továbbfejlődhessen.

John Travolta nem mindennapi ajándékot adott magának

72 éves korában John Travolta újabb pilótaengedélyt szerzett, ezzel bővítve már amúgy is hosszú repülős karrierjét. A különleges alkalmat videóval ünnepelte, amelyen a Bombardier Global Express pilótafülkéjéből köszönti követőit.

A hollywoodi színész több, mint ötven éve rajong a repülésért, így nem meglepő, hogy a felvételen humorosan saját magát is megdicséri az új jogosítványért. A Bombardier Global Express a kanadai Bombardier Aviation tágas, nagy hatótávolságú üzleti repülőgépe, amelyet interkontinentális utakra terveztek.

Nem alkalmi rövid repülésekre való, és vezetéséhez különleges, komoly képzés szükséges. Travolta most megszerzett másodpilótai minősítése ezért nem csupán egy születésnapi apróság, hanem egy újabb mérföldkő hosszú szakmai pályafutásában.

A gép akár 11 ezer kilométert is képes megtenni leszállás nélkül, és egyszerre legfeljebb 19 utast szállíthat. John Travolta már 22 évesen megszerezte első pilótaengedélyét és az évtizedek alatt számos repülőgéptípusra tett szert, köztük nagyobb, kereskedelmi gépekre is. A színész 2002 óta a Qantas légitársaság hivatalos nagyköveteként is tevékenykedik.

Travolta ezenfelül három repülőgép büszke tulajdonosa, és egy interjúban elárulta, hogy pilótaként fontos számára, hogy mindig legyen tartalék gép arra az esetre, ha az egyik meghibásodna