Rossz repülőre szállt Orbán Viktor

Ezt senki sem gondolta volna!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 16:12
Orbán Viktor repülőgép tévedés

Nagyfiúként repült először Orbán Viktor, aki számtalan repülős utat megtett már. Nem egy emlékezetes malőr is történt vele korábban. A kormányfő ezek közül mesélt párat a Facebook-oldalán megosztott videóban.

Nem mindennapi repülős történetet osztott meg Orbán Viktor (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

„Rossz gépre szálltam”

Nem mindennapi repülős történetet osztott meg Orbán Viktor.

Szálltam fel olyan gépre, amely nem oda ment, ahova én akartam eljutni. Még ki is nevettem a gépen ülőket, mert bemondták hangosba, hogy van két utas, aki nem azon a gépen ül, ahova jegye szól. Hát mondom, ezek az amerikaiak... Csak kiderült, hogy az a kettő az én vagyok meg a feleségem

– meséli a miniszterelnök, több más repülős sztori mellett a közösségi oldalán. A közzétett videó mellé ez írta: „Úton vagyunk Amerikába. Most jó gépre szálltam.”

 

