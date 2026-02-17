Orbán Viktor ezt fogja tenni Washingtonban - Videó
Csütörtökön utazik az Amerikai Egyesült Államokba.
Trump elnök békét akar Ukrajnában, és az egyetlen ember, aki meg is tudja csinálni. Csütörtökön Washingtonban biztosítani fogom, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk a békéért tett erőfeszítéseit.
- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videója mellé.
