Orbán Viktor ezt fogja tenni Washingtonban - Videó

Csütörtökön utazik az Amerikai Egyesült Államokba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 14:44
orbán viktor trump amerikai egyesült államok washington béke

Trump elnök békét akar Ukrajnában, és az egyetlen ember, aki meg is tudja csinálni. Csütörtökön Washingtonban biztosítani fogom, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk a békéért tett erőfeszítéseit. 

- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videója mellé.

 

