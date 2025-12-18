RETRO RÁDIÓ

Kiderült az igazság? John Travolta fia, valójában nem az, akinek hittük!

Egy bírósági dokumentum támasztja alá a meglepő állításokat.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.18. 19:30
A sármos amerikai színész, John Travolta fia, Ben Travolta egy bírósági dokumentum szerint Elvis Presley dédunokája. Ben még 2010-ben látta meg a napvilágot, aki habár kiköpött mása édesapjának, John Travoltának, a kisfiú biológiai anyja, viszont Riley Keough, aki valójában Elvis Presley unokája.

John Travolta fia mégis kitől van?

Priscille Presley korábbi kollégája és üzlettársa, Brigitte Kruse a bíróság előtt azt vallotta, hogy John Travolta néhai felesége, Kelly Preston egészségügyi okok miatt nem tudott természetes úton gyermeket vállalni, ezért Ben fogantatásához Riley Keough petesejtjeit használták fel. A vallomás szerint mindez egy szigorúan bizalmas megállapodás része volt, amelynek keretében Elvis Presley unokája 10–20 ezer dollár közötti összeget, valamint egy régi, veterán Jaguar autót kapott a világsztártól.

Az ügy azért keltett különös figyelmet a médiában, mert korábban is köztudott volt, hogy a 2023-ban elhunyt Lisa Marie Presley szoros kapcsolatot ápolt Travoltáékkal, és tisztában volt azzal, hogy a házaspár folyamatos akadályba ütközik a családalapítás terén. A bírósági iratok szerint azonban Lisa Marie petesejtjeinek felhasználását elvetették, mivel ismert volt a korábbi drogproblémája, így végül lánya, Riley Keough került szóba egy újabb lehetőségként - írja a Life.hu.

 

