Horgas Eszter 7 hónapos unokáján már most látszik, örökölte nagymamája zenei tehetségét

Horgas Eszter a Palikék Világa podcast műsorában vallott a nagymamai lét szépségeiről. A fuvolaművész elmondása szerint teljesen más gyereket nevelni, mint egy unokát. A művésznő ennek ellenére imád sok időt tölteni unokájával, mivel már a kezdetek óta teljesen összenőttek.

Horgas Eszter unokája már most nagymamája nyomdokaiba lépett (Fotó: Sáfár Tibor)

Horgas Eszter jutaloméletet él

Amikor kiderült, hogy a lányomnak fia fog születni, nagyon be voltam tojva. Az életemben nagyon sok kislány van, még a növendékeim közül is csak kettő fiút tanítok. Viszont annyira természetesen jön minden. Az meg ahogy végigpuszilgat, az annyira csodálatos érzés. Mivel nem én vagyok az anyukája és az apukája, ezért ez egy kicsit ilyen jutalomélet

– kezdte Palik László podcast műsorában a művésznő.

Horgas Eszter válása után egyedül kellett nevelnie két lányát, ami miatt megtapasztalta, hogy milyen érzés, ha nincsen segítséged. „A lányaimnál a balhé mindig nekem jutott és a válás miatt mindig nekem kellett kezelni őket. Most viszont ez egy ajándék, mert megvan a szabadságérzés, hogy akkor megyek valahova, amikor csak szeretnék” - folytatta Horgas Eszter.

Horgas Eszter lánya már egyévesen nagyszerűen tudott furulyázni (Fotó: Bors)

Horgas Eszter unokája már tanulja a zenét

Néha szoktak jönni hozzám a kis tanítványaim. A lányommal pedig egy házban élünk jelenleg, mivel odaadtam nekik a felső szintet. Egyik alkalommal éppen el kellett mennie valahova, szóval lepasszolta nekem Dávidot, akit beültettem az etetőszékbe. Végignézte, ahogy tanítok egy 5 éves kislányt, akivel egy ütemjátékot játszottunk. Másnap már Dávidkától is visszahallottam ugyanezeket az ütemeket

– számolt be unokája zenei tehetségéről a művésznő, aki úgy tűnik, hogy nagymamája nyomdokaiba léphet.

A fuvolavirtuóz élete teljesen megváltozott, mióta megszületett unokája. Az 59 éves művészt egyáltalán nem viseli meg, hogy nagymama lett. „Sokkal inkább az érint meg, hogy iszonyatosan gyorsan telik az idő” - mondta Horgas Eszter, aki elmondása szerint a családjában még viszonylag későn is lett nagymama.