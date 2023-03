Horgas Eszterrel az édesapja hercegnőként bánt, a férfiak tiszteletlenül

Horgas Eszter igazi kortalan szépség, aki ha belép valahová, minden tekintet rászegeződik. Nemcsak a megjelenése vonzza a tekinteteket, a kisugárzása és a viselkedése is azt sugallja, hogy olyan, akár egy igazi hercegnő. Édesapja is ebben a szellemben nevelte, aki költőként gyönyörű verseket adott hagyatékul a világnak. Eszter még csecsemő volt, amikor apukája, mondhatni kötelességének érezte, hogy az iránta érzett szeretetét versekbe és dalokba csomagolva is kifejezze.

„Apukám borzasztóan szép és elég sármos férfi volt, nagyon szerették az osztálytársnőim és a környezetemben élők is. Gyakran mondom a tanítványaimnak, hogy próbálják magukat hercegnőnek érezni, hiszen a színpadi léthez és a privát életben is borzasztóan fontos, hogy az ember elhiggye ezt magáról. Azt gondolom, sokkal sikeresebb és boldogabb lehet így az élet. Sok fiatal beletörődik a sorsába és nem hiszi el, hogy gyönyörű, értékes és tehetséges.”

A fuvolaművésznek ma már egészséges az önbecsülése, ez azonban sajnos nem volt mindig így. Tavaly fedte fel a fájdalmas titkot:, mindig olyan férfiakba szeretett bele, akik idővel verbálisan vagy fizikailag bántalmazták őt. Gyakran hallani, hogy a nők olyan társat választanak maguknak, mint amilyen az édesapjuk volt. Eszter esetében sajnos éppen ennek az ellenkezője igaz.

Horgas Esztert édesapja hercegnőként a tenyerén hordozta

Miért választ olyan férfiakat, akik nem tisztelik?

„Amikor nehéz időszakot éltem meg, nagy segítség volt az apukámtól kapott tartalék. Sokat gondolkodtam ezen, de nem az apukám az oka annak, hogy rosszul választottam. A kíváncsiság és a saját természeted hozadéka, hogy olyan dolgokba mész bele, ami éppen a nehézsége miatt érdekel. Meg akarod oldani és vehemenciával nekimész még akkor is, ha tudod, hogy abból csak sérülten jöhetsz ki. Sokszor tudtam, hogy összetöröm majd magam, mégis továbbmentem a megkezdett úton. Talán makacsságból, mert azt gondoltam, van elég erőm, bátorságom, szépségem, hitem és győzedelmeskedek majd, de nem így lett. Viszont mivel ezekből mindig tanultam, egyáltalán nem vagyok csalódott a fájdalmaim miatt sem, mert ezekből nagyon sokat tanultam. A koncerteken azért vannak olyan pillanatok, amik az emberek szívéig hatnak, mert benne vannak a fájdalmaim, szomorúságaim, ahogyan a csodálatos élményeim is” – mondta Eszter, aki a koncertek alkalmával szívét-lelkét beleadja a produkciójába.