Mi történik? Darabokra szedik Dallos Bogit!

Puskás-Dallos Peti felesége, a népszerű énekesnő és televíziós személyiség, Puskás-Dallos Bogi mindig is híres volt kifinomult stílusáról és természetes szépségéről. Most azonban úgy döntött, hogy a megújulás jegyében bevállal egy merészebb fazont, amivel azonnal a figyelem középpontjába került. A fiatal anyuka láthatóan élvezi az anyaság minden pillanatát, és ezt meg is osztja követőivel, akik mindig szívesen hallanak felőle, de a külsejét érintő drasztikus döntése már megosztotta a követőtáborát. A hirtelen váltás után az internet népe azonnal kereszttűzbe vette az új külsőt, és a kommentelők nem kímélték a sztárt.

Puskás Peti párja, Dallos Bogi levágatta hosszú szőke haját (Fotó: Mediaworks-archív)

Tragikus vagy trendi? Dallos Bogi frizurája megosztja a netezőket

Bár egyes divatlapok beszámolói szerint a változás mindig jó, a kommentszekcióban korántsem ilyen egységes a lelkesedés. A celebvilágban egyre népszerűbb „pixie” vagy rövid „bob” fazon Dallos Bogi esetében valóságos háborút indított el. Míg egyesek szerint a rövid haj kiemeli az arcát, mások szerint a magassága miatt ez a döntés kimondottan előnytelen számára.

Hát ez tragikus, főleg Bogin, Jézusom, hát még magas is!

– írta egy elégedetlen követő, akinek a véleményével sokan egyetértettek. A kritikusok szerint a hosszú, szőke tincsek adták meg azt a hercegnős bájt, ami Bogi védjegyévé vált az évek során.

Puskás-Dallos Bogi magassága is szóba került a haját firtató kommentek között (Fotó: Dallos Bogi Instagram)

Látszik a szemén a szomorúság?

A szemfülesebb rajongók nemcsak a frizurát, hanem az énekesnő arckifejezését is kiemelték. Többen megjegyezték, hogy a mosolya nem tűnik őszintének, és a tekintetéből némi megbánást vélnek kiolvasni.

Látszik a szemén, hogy nem túl boldog, talán neki se tetszik

– olvasható egy népszerű hozzászólásban, ami csak tovább szította a tüzet a TikTokon is terjedő rövid hajtrend körül.

Vajon tényleg csak egy pillanat hevében hozott döntés volt, vagy Bogi új korszakot akar nyitni az életében? Bár a hírességek gyakran váltanak stílust egy-egy nagyobb projekt vagy életmódbeli változás előtt, egy biztos: ekkora ellenszenvvel ritkán találkoznak.