Mi történik? Darabokra szedik Dallos Bogit!
Hatalmas port kavart a magyar sztárvilágban a legújabb hajvágási hullám, ami úgy tűnik, megállíthatatlanul söpör végig a hazai hírességeken. Dallos Bogi ugyanis nemrég követte Bódi Dóri példáját, és búcsút intett ikonikus, hosszú szőke fürtjeinek.
Puskás-Dallos Peti felesége, a népszerű énekesnő és televíziós személyiség, Puskás-Dallos Bogi mindig is híres volt kifinomult stílusáról és természetes szépségéről. Most azonban úgy döntött, hogy a megújulás jegyében bevállal egy merészebb fazont, amivel azonnal a figyelem középpontjába került. A fiatal anyuka láthatóan élvezi az anyaság minden pillanatát, és ezt meg is osztja követőivel, akik mindig szívesen hallanak felőle, de a külsejét érintő drasztikus döntése már megosztotta a követőtáborát. A hirtelen váltás után az internet népe azonnal kereszttűzbe vette az új külsőt, és a kommentelők nem kímélték a sztárt.
Tragikus vagy trendi? Dallos Bogi frizurája megosztja a netezőket
Bár egyes divatlapok beszámolói szerint a változás mindig jó, a kommentszekcióban korántsem ilyen egységes a lelkesedés. A celebvilágban egyre népszerűbb „pixie” vagy rövid „bob” fazon Dallos Bogi esetében valóságos háborút indított el. Míg egyesek szerint a rövid haj kiemeli az arcát, mások szerint a magassága miatt ez a döntés kimondottan előnytelen számára.
Hát ez tragikus, főleg Bogin, Jézusom, hát még magas is!
– írta egy elégedetlen követő, akinek a véleményével sokan egyetértettek. A kritikusok szerint a hosszú, szőke tincsek adták meg azt a hercegnős bájt, ami Bogi védjegyévé vált az évek során.
Látszik a szemén a szomorúság?
A szemfülesebb rajongók nemcsak a frizurát, hanem az énekesnő arckifejezését is kiemelték. Többen megjegyezték, hogy a mosolya nem tűnik őszintének, és a tekintetéből némi megbánást vélnek kiolvasni.
Látszik a szemén, hogy nem túl boldog, talán neki se tetszik
– olvasható egy népszerű hozzászólásban, ami csak tovább szította a tüzet a TikTokon is terjedő rövid hajtrend körül.
Vajon tényleg csak egy pillanat hevében hozott döntés volt, vagy Bogi új korszakot akar nyitni az életében? Bár a hírességek gyakran váltanak stílust egy-egy nagyobb projekt vagy életmódbeli változás előtt, egy biztos: ekkora ellenszenvvel ritkán találkoznak.
