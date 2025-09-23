A kamaszkor, ami örökre nyomot hagyott – Dallos Bogi ma is dolgozik a múltja árnyain

A reflektorfény sok mindent ad, de legalább ugyanannyit el is vesz. Dallos Bogi most őszintén beszélt arról, hogyan maradtak ki a számára meghatározó tiniélmények, és miként dolgozza fel mindezt felnőttként.

Dallos Bogi problémásnak érzi, hogy kamaszkoráról több felvétel is megmaradt a jövő nemzedék számára (Fotó: Ladóczki Balázs)

Dallos Bogi évtizedes terhet visel magán

Dallos Bogi a saját podcastjében, a Lelkizünkben idézte fel, hogy mennyire kettős érzésekkel élte meg a kamaszkorát. Már 15 éves korától kezdve színpadon állt, versenyzett, interjúkat adott, miközben a kortársai egészen más problémákkal küzdöttek.

Az egész tini időszak összességében egy katyvasz volt. Nyilván kerestem magam, másokat másoltam, öltözködésben, stílusban, hogy ki is vagyok én igazán. Nehéz volt, hogy mindez dokumentálva lett, az adott interjúk a mai napig pecsétet jelentenek számomra

– mondta az énekesnő.

A különleges életút sok lemondással is járt. Saját bevallása szerint például a szalagavatóján sem tudott ott lenni, mert fellépése volt. Bár magántanulóként próbálta megélni a középiskolás mindennapokat, hogy ne érezze magát teljesen kívülállónak, mégis sok mindenből kimaradt. „Közben viszont különleges is akartam lenni, hisz a színpadon álltam” – tette hozzá.

Érdekes módon visszatekintve úgy érzi, több önbizalma volt tinédzserként, mint most. „Minden katyvasz ellenére zsigerileg bátrabb voltam, mert bele mertem szaladni helyzetekbe” – vallotta be.

Dallos Bogi Puskás Peti társaként maximális támogatást kap a művészi kreativitás megélésére (Fotó: Mediaworks archív)

Meghatározó volt a szülői jelenlét

A családi háttér ebben a folyamatban kulcsszerepet játszott. Dallos Bogi apja és anyja nagyon tudatosan figyelték lányuk pályáját, döntéseit, de úgy, hogy közben nem váltak túl szigorúvá. Fontosnak tartották, hogy 18 éves koráig végig mellette álljanak, és felelősségteljesen támogassák őt a szakmai életben.

A saját múltjából tanulva azt is elárulta, hogy pontos elképzelései vannak arról, miként segítené majd Dallos Bogi gyereke útját, ha hasonló kihívásokkal kellene szembenéznie. Célja, hogy támogassa, de közben meghagyja számára a gyerekkor és a kamaszkor élményeit is, amik az ő életéből hiányosan maradtak meg.