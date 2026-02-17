„Amikor elkezdtem játszani, már az első mű után állva tapsolt” – így reagált Donald Trump Mága Zoltán játékára

Leírni is sok, hány 2025-ös fellépést és eseményt tudhat maga mögött Mága Zoltán. A hegedűművész a Blikknek adott interjút, melyben rengeteg érdekességről mesél.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Hozzá lehet szokni ehhez az életformához? Miből meríti az energiát?

Mága Zoltán: „Az év vége az én életemben hosszú ideje nem a lelassulásról, hanem az elmélyülésről és az összpontosításról szól. Az Újévi Koncert előkészítése minden esztendőben nem csupán szakmai feladat, hanem erkölcsi felelősség is. Ilyenkor arra készülünk, hogy az új évet méltósággal, reménnyel és emelkedettséggel indítsuk el több ezer ember számára.

Ugyanakkor a karácsony számomra mindig a családról szól. Gyerekkoromban szerény körülmények között éltünk, nem a tárgyi ajándékok tették széppé az ünnepet, hanem az, hogy együtt voltunk. A szüleim jelenléte, a közös asztal csendje és a szeretet ereje ma is bennem él. Most, amikor sokszor úton vagyok, még inkább felértékelődik minden közösen megélt pillanat. Nálunk a szenteste valóban a családé. Igyekszünk együtt lenni, hálát adni, és megélni az ünnep valódi üzenetét.

Hatéves koromban álltam először színpadra, és azóta a zene az életem része. Az elmúlt évtizedekben megszámlálhatatlan alkalommal léptem fel itthon és külföldön. A közönség szeretete hatalmas erőt ad. A telt házak lelkes, szűnni nem akaró tapsa mindig feltölt. Tudom, hogy örömöt és reményt viszek az emberek életébe, miközben szeretett hazámat és kulturális örökségünket képviselem a világban. Az energiát végső soron a családom szeretetéből és a közönség bizalmából merítem. Ha ez a kettő megvan, akkor a legnagyobb feladat is teljesíthető.”

Fotó: Mága Zoltán

Az ön neve összeforrt a jótékonysággal és a gyermekek támogatásával is. Hogyan kezdődött ez, mire a legbüszkébb, és milyen további elképzelései vannak ezen a téren?

M. Z.: „A jótékonyság számomra nem alkalmi vállalás, hanem belső meggyőződésből fakadó életforma. Már fiatal koromban megtanultam, hogy a másokért végzett szolgálat ad valódi értelmet a munkánknak. A hátrányos helyzetű, roma és nem roma gyermekek, valamint az állami gondoskodásban élő fiatalok támogatása különösen közel áll a szívemhez.