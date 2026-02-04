Káprázatos összefogást indított el Mága Zoltán

Huszonöt telt házas aréna koncert, közel 100 ezer néző és több, mint 100 millió forintnyi jótékonysági támogatás – mindössze egyetlen hónap alatt. Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész januári országos újévi koncertsorozata nemcsak rendkívüli művészi sikert aratott, hanem a társadalmi felelősségvállalás és az összefogás kiemelkedő példájává is vált.

Fotó: Mága Zoltán Facebook-oldala

A különleges turné valamennyi állomásán telt ház előtt lépett fel a nemzetközileg elismert művész, aki a koncertek bevételének jelentős részét helyi kórházak, gyermekosztályok, valamint rászoruló gyermekek és intézmények támogatására fordította.

Magyarország akkor erős, ha képes gondoskodni a legkisebbekről, a betegekről és azokról, akik segítségre szorulnak. Minden gyermek – bárhol is születik – ugyanazt az esélyt, figyelmet és gondoskodást érdemli

– hangsúlyozta a művész.

Az országjáró koncertsorozat január 1-jén, dupla előadással indult a Papp László Budapest Sportarénában, majd a Debreceni Főnix Arénában folytatódott.

Ezt követően Kaposvár, Tata, Veszprém, Zalaegerszeg, Sopron, Győr, Miskolc, Szeged, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Veresegyház, Baja, Szekszárd, Salgótarján és Szerencs közönsége is részese lehetett az ünnepi hangulatnak. A koncertmisszió határokon túl is folytatódott: a felvidéki Komárno, az erdélyi Kolozsvár és a vajdasági Szabadka magyar közösségei is telt házzal fogadták az előadásokat.

A jótékonysági támogatások között szerepelt két életmentő orvosi műszer a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház gyermekosztálya számára, korszerű lélegeztetőgép a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak Székesfehérváron, valamint hozzájárulás egy koraszülött mentőautó megvásárlásához a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány részére Veszprémben.

Veresegyházon a helyi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szekszárdon pedig az ÁGOTA Alapítványon keresztül a Tolna Vármegyei Nevelőszülői Hálózat részesült egyenként 2 millió forintos támogatásban. Összességében a koncertsorozat bevételéből több mint 100 millió forint értékű segítség jutott el rászorulókhoz.