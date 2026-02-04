Mága Zoltán: Köszönöm, Magyarország!
Társadalmi és művészeti sikerrel zárult Mága Zoltán Országjáró Újévi Koncertsorozata.
„Köszönöm, Magyarország!” – olvasható Mága Zoltán hegedűművész Facebook-oldalán. A hegedűművész közösségi felülete arról tájékoztat, hogy példamutató társadalmi és művészeti sikerrel zárult Mága Zoltán Országjáró Újévi Koncertsorozata, telt házas Arénák, közel 100 000 néző, több mint 100 millió forint jótékonysági adomány, és kezdetét vette az újabb 100 állomásos misszió. Hatalmas ováció és álló vastaps fogadta a művészeket, az esték pedig a nemzeti összefogás ünnepévé váltak. A turné újra és újra megerősítette, hogy a magyar emberek a világ legjobb közönsége, amikor összefogásról van szó, szívvel, méltósággal és egymás iránti tisztelettel cselekszenek, példát mutatva összetartásból bárhol a világon.
Huszonöt telt házas Újévi Koncert arénákban, sportcsarnokokban és koncerttermekben, közel 100 000 néző és több mint 100 millió forintnyi jótékonysági támogatás, mindössze egyetlen hónap alatt. Mága Zoltán Liszt Ferenc díjas hegedűművész januári országos újévi koncertsorozata nemcsak rendkívüli művészi sikert aratott, hanem a társadalmi felelősségvállalás és az összefogás kiemelkedő példájává is vált.
A különleges turné valamennyi állomásán telt ház előtt lépett fel a nemzetközileg elismert művész, aki a koncertek bevételének jelentős részét helyi kórházak, gyermekosztályok, valamint rászoruló gyermekek és intézmények támogatására fordította.
„Magyarország akkor erős, ha képes gondoskodni a legkisebbekről, a betegekről és azokról, akik segítségre szorulnak. Minden gyermek, bárhol is születik, ugyanazt az esélyt, figyelmet és gondoskodást érdemli” – hangsúlyozta a művész.
Az országjáró koncertsorozat január 1-jén, dupla előadással indult a Papp László Budapest Sportarénában, majd a Debreceni Főnix Arénában folytatódott. Ezt követően Kaposvár, Tata, Veszprém, Zalaegerszeg, Sopron, Győr, Miskolc, Szeged, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Veresegyház, Baja, Szekszárd, Salgótarján és Szerencs, Szolnok közönsége is részese lehetett az ünnepi hangulatnak. A koncertmisszió határokon túl is folytatódott, a felvidéki Komárno, az erdélyi Kolozsvár és a vajdasági Szabadka magyar közösségei is telt házzal fogadták az előadásokat.
A koncertsorozat jótékonysági küldetésének részeként az alábbi életmentő és egészségügyi eszközök, intézményi támogatások és társadalmi segítségnyújtások valósultak meg:
Az átadott életmentő és egészségügyi eszközök között többek között szerepeltek:
- Lélegeztetőgépek
- Defibrillátorok
- Betegőrző monitorrendszerek
- Infúziós pumpák
- Újszülött melegítő ágyak
- Gyermek intenzív ellátáshoz szükséges speciális műszerek
- Koraszülöttek mentéséhez szükséges orvosi eszközök
- Koraszülött mentőautó támogatása
Intézményi és közösségi támogatások:
- Kórházi gyermekosztályok támogatása
- Koraszülött mentéssel foglalkozó alapítványok támogatása
- Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények támogatása
- Nevelőszülői hálózatok és gyermekvédelmi intézmények támogatása
- Nevelőszülőknél és állami gondozásban élő gyermekek részére mobilház vásárlása
- Nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek és családjaik támogatása
- Hátrányos helyzetű roma és nem roma tehetséges gyermekek támogatása.
A koncerteken fontos szerepet kapott az emlékezés is. A Schindler listája című film főbetétdalával közösen hajtottunk fejet mindazok előtt, akik ártatlanul estek áldozatául a történelem legsötétebb időszakainak. Felcsendült Erkel Ferenc Hazám, hazám áriája, a Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország, valamint Máté Péter Hazám című dala is. Mindig is egyértelműen kiálltam az emberi méltóság védelme mellett, és határozottan elítélem a rasszizmus, a kirekesztés és a gyűlölet minden formáját.
A színpadon a magyar kulturális élet meghatározó alakjai szerepeltek. A Nemzet Színészei és a magyar színházművészet legendái léptek fel, akik jelenlétükkel tovább emelték az est rangját. A közönség többek között Molnár Piroska, Bodrogi Gyula, Básti Juli, Szacsvay László, Reviczky Gábor, Koltai Róbert, Koncz Gábor és Csikos Sándor fellépését ünnepelhette.
Az opera világát világhírű operaénekesek képviselték, Komlósi Ildikó, Sümegi Eszter, Molnár Levente, Horti Lilla. A Budapesti Operettszínház sztárjai közül Fischl Mónika, Kiss Diána, Süle Dalma, Boncsér Gergely és Ninh Duc Hoang Long lépett színpadra. Fellépett továbbá Nyerges Attila, Alapi István, a Sabbathsong Klezmer Band, valamint gyermekeim, Jennifer és Zoltán.
Közreműködtek, a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar, vezényelt Marco de Prosperis, a Budapesti Gipsy Virtuózok, koncertmester, Tabányi Antal.
Művészeti vezető, Zsoldos Béla.
„Egy nemzet valódi ereje nem a szavakban, hanem a tettekben mérhető, abban, hogyan vállal felelősséget a jövő nemzedékéért és a rászorulókért, és miként képes közösségként, békében és egymást segítve cselekedni” – fogalmazott a művész a közönség szeretetétől meghatódva.
Az országos eseménysorozat Szolnokon, Mága Zoltán szülővárosában zárult, a Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban. A dupla előadás során közel 5000 néző ünnepelte a művészt. A délutáni koncertet a közszolgálatban dolgozóknak, egészségügyi szakembereknek, rendvédelmi dolgozóknak, pedagógusoknak, valamint szociális és gyermekvédelmi intézmények munkatársainak ajánlotta fel köszönetképpen áldozatos munkájukért.
A záróesten Mága Zoltán bejelentette, a Hetényi Géza Kórház Gyermekosztálya számára újabb életmentő műszert vásárol, valamint útjára indít egy új, 100 állomásos koncertmissziót. Ennek első lépéseként 10 millió forinttal támogatja a hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekeket, az állami gondoskodásban élőket és a tehetségeket.
A koncertsorozat nem csupán egyedülálló művészi teljesítmény volt, hanem a magyar összefogás és a társadalmi felelősségvállalás ünnepe is, amely egyszerre közvetítette a béke, a hit és a szeretet üzenetét. A turné tapasztalata egyértelműen megmutatta, hogy Magyarországon a többség a békét, az egymás iránti tiszteletet és az összetartozást képviseli.
