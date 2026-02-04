Mága Zoltán: Köszönöm, Magyarország!

„Köszönöm, Magyarország!” – olvasható Mága Zoltán hegedűművész Facebook-oldalán. A hegedűművész közösségi felülete arról tájékoztat, hogy példamutató társadalmi és művészeti sikerrel zárult Mága Zoltán Országjáró Újévi Koncertsorozata, telt házas Arénák, közel 100 000 néző, több mint 100 millió forint jótékonysági adomány, és kezdetét vette az újabb 100 állomásos misszió. Hatalmas ováció és álló vastaps fogadta a művészeket, az esték pedig a nemzeti összefogás ünnepévé váltak. A turné újra és újra megerősítette, hogy a magyar emberek a világ legjobb közönsége, amikor összefogásról van szó, szívvel, méltósággal és egymás iránti tisztelettel cselekszenek, példát mutatva összetartásból bárhol a világon.

Fotó: Mága Zoltán

Huszonöt telt házas Újévi Koncert arénákban, sportcsarnokokban és koncerttermekben, közel 100 000 néző és több mint 100 millió forintnyi jótékonysági támogatás, mindössze egyetlen hónap alatt. Mága Zoltán Liszt Ferenc díjas hegedűművész januári országos újévi koncertsorozata nemcsak rendkívüli művészi sikert aratott, hanem a társadalmi felelősségvállalás és az összefogás kiemelkedő példájává is vált.

A különleges turné valamennyi állomásán telt ház előtt lépett fel a nemzetközileg elismert művész, aki a koncertek bevételének jelentős részét helyi kórházak, gyermekosztályok, valamint rászoruló gyermekek és intézmények támogatására fordította.

„Magyarország akkor erős, ha képes gondoskodni a legkisebbekről, a betegekről és azokról, akik segítségre szorulnak. Minden gyermek, bárhol is születik, ugyanazt az esélyt, figyelmet és gondoskodást érdemli” – hangsúlyozta a művész.

Az országjáró koncertsorozat január 1-jén, dupla előadással indult a Papp László Budapest Sportarénában, majd a Debreceni Főnix Arénában folytatódott. Ezt követően Kaposvár, Tata, Veszprém, Zalaegerszeg, Sopron, Győr, Miskolc, Szeged, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Veresegyház, Baja, Szekszárd, Salgótarján és Szerencs, Szolnok közönsége is részese lehetett az ünnepi hangulatnak. A koncertmisszió határokon túl is folytatódott, a felvidéki Komárno, az erdélyi Kolozsvár és a vajdasági Szabadka magyar közösségei is telt házzal fogadták az előadásokat.