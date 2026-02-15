Gyász, A Nagy Ő és visszavonulás – megdöbbentő fordulatok rázták meg a héten a sztárvilágot

Az elmúlt napokban egymást érték a megható és meglepő hírek a hazai sztárvilágban. A rajongók egy legendától búcsúztak, miközben a fiatal generáció egy része tudatosan hátat fordít a nyilvánosságnak. Közben a televízióban is felpörögtek az események: érzelmi döntések, látványos fordulatok és sokatmondó gesztusok tartották lázban a közönséget A Nagy Ő műsorában.

A Nagy Ő meglepő fordulatokat tartogatott a héten (Fotó: TV2)

Szerelmi fordulat A Nagy Ő-ben: Stohl András végre döntött

Komoly érzelmi fordulat történt a A Nagy Ő korábbi adásában. A színész Ginát választotta egy randi erejéig, akiről elmondta: mindig is őt tartotta a legvonzóbbnak. A döntés meglepte a többi jelöltet, akik közül többen nyíltan csalódottságukat fejezték ki. Stohl szerint mostanra tört meg köztük a jég, és szeretné komolyabban megismerni a nőt. A randijuk során már arról beszélt, hogy akár párként is visszatérhetnek a villába. A dolgok végül azonban más irányt vettek...

Megható búcsú: eltemették Fenyő Miklóst

Szűk családi körben, mégis hatalmas érdeklődés mellett kísérték utolsó útjára a legendás zenészt. A búcsúztatót a budapesti Farkasréti temető ravatalozójában tartották, ahol nagyjából ötven közeli hozzátartozó vett részt. A helyszínen azonban rajongók százai gyűltek össze, hogy tisztelegjenek a rock and roll királya előtt. A családtagok fehér rózsával érkeztek, a hangulat végig megrendítő volt. Több zenésztárs is megjelent, köztük Szikora Róbert, valamint Szandi és Király Viktor családja. A temetés csendes, méltóságteljes búcsút adott a magyar poptörténelem egyik ikonikus alakjának.

Az egész ország gyászolja Fenyő Miklóst (Fotó: Gábor Zoltán / Metropol)

Sztárok sorfala a legendáért

A zenész temetésén nemcsak a család, hanem a hazai sztárvilág több képviselője is megjelent, hogy végső búcsút vegyen. A jelenlévők között régi zenésztársak, pályatársak és rajongók is feltűntek, akik a Hungária korszakát idéző öltözékben érkeztek. A megható pillanatok során sokan könnyeikkel küszködtek, miközben a legendás életműről beszélgettek. A szertartás visszafogott volt, mégis érezhetően történelmi jelentőségű. Többen hangsúlyozták, hogy a zenész hatása generációkon ívelt át. A búcsú így nemcsak személyes, hanem kulturális lezárása is lett egy korszaknak.