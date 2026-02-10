RETRO RÁDIÓ

Fenyő Miklós temetése: itt vannak az első felvételek

Éppen ezekben a percekben kísérik végső útjára. Fenyő Miklóst zárt körben búcsúztatják.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 14:23
Módosítva: 2026.02.10. 16:04
fenyő miklós fenyő temetés

Január 31-én az egész ország feketébe borult. Lesújtó hír érkezett, meghalt a rock ’n’ roll magyar királya. Fenyő Miklós temetése február 10-én, szűk körben zajlik, családja, közeli barátai, zenésztársai és pályatársai búcsúznak tőle, alig pár tucat résztvevő. A Bors információi szerint azonban a búcsúztató kezdete előtt több százan gyűltek össze a helyszínen.

Mindenki arra volt kíváncsi a tragédia óta, hogy Fenyő Miklós temetése mikor lesz, ám teljes titok övezte a búcsúztatást (Fotó: Bors)
Mindenki arra volt kíváncsi a tragédia óta, hogy Fenyő Miklós temetése mikor lesz, ám teljes titok övezte a búcsúztatást Fotó: Bors

Fenyő Miklós temetése: ennyien jelentek meg

A Bors is azt feltételezi, hogy a család kérésére szűk körben zajlik a búcsúztatás. Fenyő Miklós temetése ezekben a percekben is zajlik a Farkasréti temetőben. A ravatalozóban nagyjából 50 közeli hozzátartozót számoltak, a családtagok megrendülten érkeztek a temetésre.

A családtagok fehér rózsával búcsúztatják Fenyő Miklóst Fotó: Bors

A családtagok egy-egy szál fehér rózsával érkeztek: Fenyő Miklós lánya, Diána, akit Diónak becézett, a könnyeivel küzdött, míg fia, Dávid, akit Dácinak becézett, szintén megrendülten érkezett. Fenyő Miklós unokái, Laura és Balázs is eljöttek a búcsúztatóra.

Így néz ki a ravatal Fenyő Miklós temetésén Fotó: Bors

Zenésztársak is érkeztek

Szikora Robit bár a Hősök terén megrendezett gyertyagyújtáson nem vett részt, a Farkasréti temetőben megjelent. Szandi és férje is lerótták tiszteletüket. Király Viktor szülei is elkísérik utolsó útjára a Hungária frontemberét. A Bors információi szerint „jó pár valódi jampinak öltözött ismerős is” megjelent a helyszínen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu