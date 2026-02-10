Fenyő Miklós temetése: itt vannak az első felvételek

Január 31-én az egész ország feketébe borult. Lesújtó hír érkezett, meghalt a rock ’n’ roll magyar királya. Fenyő Miklós temetése február 10-én, szűk körben zajlik, családja, közeli barátai, zenésztársai és pályatársai búcsúznak tőle, alig pár tucat résztvevő. A Bors információi szerint azonban a búcsúztató kezdete előtt több százan gyűltek össze a helyszínen.

Mindenki arra volt kíváncsi a tragédia óta, hogy Fenyő Miklós temetése mikor lesz, ám teljes titok övezte a búcsúztatást Fotó: Bors

Fenyő Miklós temetése: ennyien jelentek meg

A Bors is azt feltételezi, hogy a család kérésére szűk körben zajlik a búcsúztatás. Fenyő Miklós temetése ezekben a percekben is zajlik a Farkasréti temetőben. A ravatalozóban nagyjából 50 közeli hozzátartozót számoltak, a családtagok megrendülten érkeztek a temetésre.

A családtagok fehér rózsával búcsúztatják Fenyő Miklóst Fotó: Bors

A családtagok egy-egy szál fehér rózsával érkeztek: Fenyő Miklós lánya, Diána, akit Diónak becézett, a könnyeivel küzdött, míg fia, Dávid, akit Dácinak becézett, szintén megrendülten érkezett. Fenyő Miklós unokái, Laura és Balázs is eljöttek a búcsúztatóra.

Így néz ki a ravatal Fenyő Miklós temetésén Fotó: Bors

Zenésztársak is érkeztek

Szikora Robit bár a Hősök terén megrendezett gyertyagyújtáson nem vett részt, a Farkasréti temetőben megjelent. Szandi és férje is lerótták tiszteletüket. Király Viktor szülei is elkísérik utolsó útjára a Hungária frontemberét. A Bors információi szerint „jó pár valódi jampinak öltözött ismerős is” megjelent a helyszínen.