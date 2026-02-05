Kifakadt Szikora Robi! Nem vesz részt a Fenyő Miklós emlékére rendezett gyertyagyújtáson

Fenyő Miklós egyik legjobb barátja, Szikora Robi nem kertelt: nem fog résztvenni a pénteki gyertyagyújtáson. Azzal indokolta, hogy senki nem hívta meg sem őt, sem a Hungária zenekar tagjait.

Elment a rock and roll király. Fenyő Miklós örökre beírta magát a szívünkbe. Hozz egy mécsest vagy egy szál virágot, emlékezzünk meg Róla együtt

– olvasható a Facebook-esemény leírásában. A rajongók február 6-án, 18 órakor, a Hősök terén „várnak mindenkit szeretettel” – olvasható szintén a leírásban.

Azonban az R-GO frontembere, és Fenyő Miklós egyik legjobb barátja azt sérelmezte egy válaszposztban, hogy senki nem hívta meg őt, és a Fenyő Miklóshoz legközelebb állókat.

A pénteki Miki emlékére rendezett gyertyagyújtáson nem veszek részt, részint mert csak a médiából értesültem, részint mert mi hármunkat, a zenekar tagjait senki meg nem hívta. A mi gyertyáinkat a szívünkbe helyeztük, és kiolthatatlanul ég, hirdetve »sosem felejtünk el, és imádkozunk tovább érted, a lelked nyugalmáért!«

– olvasható Szikora Robi posztjában, amelyre sokan értetlenül reagáltak.

Ez egy megemlékezés! Nem bevett szokás »meghívni« valakit gyertyagyújtásra, mint ahogy a végtisztesség megadására sem osztogatunk külön meghívókat. Persze mindenkinek jogában áll eldönteni hogy szeretne részt venni vagy nem. Egy civil kezdeményezés esetében egy ilyen veszteség során talán elnézhető hogy az elvárt etikett nem teljesült. Ez egy nyílt szervezés, bárki dönthet úgy hogy ott szeretne lenni avagy nem. Kedves Róbert, kedves zenésztársak, a gyertyagyújtáson szeretettel várnak mindenkit, aki úgy érzi hogy ott szeretne lenni!

– írta az egyik kommentelő, József, míg mások kiálltak a zenész mellett: