"Az angyalok bizonyára táncra perdülnek majd...": Fenyő Miklós kortársai búcsúznak a legendától

"Elment a csókkirály, bezárt a Hotel Menthol, meghalt Fenyő Miklós." - kezdte Gönczi Gábor a Napló rendkívüli adását, akinek saját bevallása szerint ma reggel könnyel telt meg a szeme, amikor meghallotta a lesújtó hírt.

Kortársai búcsúznak Fenyő Miklóstól

Nagy Feró, a Beatrice frontembere évtizedes barátságot ápolt Fenyő Miklóssal, és így nyilatkozott róla a Naplónak: "Ő mindig meg tudott újulni, egy olyan ember volt, aki mindig tudott újat hozni. (...) Én amikor személyesen megismertem és találkoztam vele, akkor mindig olyan visszafogott volt. Nem úgy ismertem őt meg, mint aki beszáll a buliba, és akkor ereszd el a hajam...Nem. Olyan visszafogott volt" - emlékezett vissza Fenyő Miklósra, aki nála egy évvel fiatalabb volt. Nagy Feró nagyon felnézett Fenyő Miklós munkásságára, és, ha tehette egy Hungária fellépést sem hagyott ki.

"Én tulajdonképpen a Fenyő Mikinek a rajongója voltam a 60-as évek vége felé. Akkor a Hungária zenekar még popzenét játszott, és nekem az egyik kedvenc számom a mai napig Fenyő Mikitől a Belváros" - fűzte hozzá Nagy Feró.

Szerintem ő mindent megvalósított, amit megálmodott

Zalatnay Cini sem tudta szó nélkül hagyni a szörnyű tragédiát, főleg úgy, hogy néhány hónap híján egyidősek voltak Miklóssal.

"Ilyenkor az emberben minden megfordul, pontosan azért, mert egyidősek vagyunk, pontosan azért, mert sajnos sokkal kevesebb van hátra, mint előre" - mondta el Zalatnay Cini, aki a 60-as években ismerkedett meg Fenyő Miklóssal, ugyanis egy tánciskolába jártak.

Kevés ilyen egyéniség van, mint Ő volt és... nem tudom, marha nehéz bármit is mondani, mert akkor egyszer csak eljön az az idő, hogy Úristen, mindannyian el fogunk menni

- zárta szomorúan Cini.

Charlie a Naplónak elmondta: "Nagyon mélyen megérintett engem, hogy elment...azt gondoltam, hogy nem lesz semmi baj", aki azt is elmondta, hogy a közös fellépések beszélgetései alkalmával rájöttek, hogy ugyanúgy gondolkodnak mindenről, nagyon megszerették egymást.

Trunkos András, az Omega együttes menedzsere és dalszövegírója elmondta, hogy Fenyő Miklós a pótolhatatlanok közé tartozott, ezért soha nem lehet már ugyanaz a Hungária sem.

Ahogy a Kóbor meghalt, az Omegában, soha többé nem lesz Omega. Nincs. Ahogy a Fenyő meghalt, soha többet nem lesz Hungária. Nincs. Ezek az emberek pótolhatatlanok

- mondta el a dalszövegíró.