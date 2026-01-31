Vége a találgatásoknak: Sydney Sweeney valóban újra a szinglik táborát erősíti!

Hollywood egyik legmutatósabb bombázójának tartják számon Sydney Sweeneyt, mégis láthatóan a párkapcsolatok terén kevésbé sikeres. Az Eufória sztárja még tavalyi év elején jelentette be a szomorú hírt, hogy a vőlegényével, Jonathan Davinóval végül felbontották az eljegyzésüket. Nem sokkal később több hírességgel is hírbe hoztak a szőke szépséget, aki sokáig nem nyilatkozott erről, majd kiderült, hogy egy amerikai üzletemberrel, Scooter Braunnal volt hosszú ideig romantikus kapcsolatban. Azóta ismét felreppentek a pletykák, hogy vége térhetett a románc.

A szépséges Sydney Sweeney elszólta magát: újra szingli a férfiak rajongók nagy örömére /Fotó: AFP

Sydney Sweeney véget vetett a találgatásoknak

Nemrégiben igen meglepő kijelentést tett a 28 éves színésznő, aki határozottan kijelentette, hogy nincs szüksége férfira az életében. jelenleg nagyon jól érzi magát a bőrében egyedülálló, független nőként. Egyes információk szerint az énekesnő és az üzletember félévig randevúzgattak, de az elmúlt két hónapban nem látták őket együtt mutatkozni - írja a life.

Valójában nincs szükségem férfira. Nézd, így én vagyok a főnök az életemben. Én irányítok. Azt teszem, amit szeretnék. Magabiztos vagyok és sikeres. Hihetetlen barátnőim vannak, kemény és független csajok. Ez sok pasi számára ijesztő, szóval nem kell egy férfi mellém, hogy helyt tudjak állni

- fejtette ki a színésznő.

Édesanyámmal pont erről beszélgettünk. Mondtam neki, hogy különleges pasi kell ahhoz, hogy megbirkózzon a velem járó világgal. De úgy érzem, hogy kevés olyan srác van, aki tudná ezt kezelni

- zárta le gondolatait az énekesnő.