Sydney Sweeney perre számíthat! Felakasztotta melltartóját a Hollywood feliratra
Túl messzire ment a Hollywood üdvöskéje. Sydney Sweeney-t büntetőeljárás alá vonhatják.
Sydney Sweeney birtokháborítás és rongálás vádjával nézhet szembe, miután fellopózott a hollywoodi feliratra melltartókkal teli táskákat akasztott rá.
Sydney Sweeney a törvénnyel játszott
A 28 éves amerikai színésznő, akit többek között az Eufória sorozatból és a Téboly otthona filmből ismerhetünk, elindította SYRN fehérnemű márkáját. A bemutató alkalmából a színésznő megosztott egyik éjszaka egy videót, ahol valóságos kaszkadőrmutatványt mutat be és fellopózik a hollywoodi felirathoz, hogy népszerűsítse a márkát.
Több emberrel együtt Sydney Sweeney felosont a felirathoz és átmásztak a SYRN táskáikkal a kerítésen. Instagramon megosztott videójában látszik, ahogy melltartókat aggatnak a felirathoz, majd előtte pózolnak.
Bár ezután megmutatták, ahogy leveszik a fehérneműket onnan, de állítólag néhányat otthagytak. Annak ellenére, hogy azt állították volt forgatási engedélyük, a színésznő és csapata nehéz helyzetbe kerültek.
A Hollywood Kereskedelmi Kamara bejelentette, hogy a nevezetességhez való hozzáféréshez licenc vagy engedély szükséges, amelyt a Hollywood Sign Trust kezel. Steve Nissen, a kamara igazgatója ezt nyilatkozta:
A produkciónak, amelyben Sydney Sweeney és a Hollywood-felirat szerepelt, a Hollywoodi Kereskedelmi Kamara nem adott engedélyt, és nem is volt tudomásunk róla előzetesen.
Hozzátette, hogy A Hollywood Kereskedelmi Kamara birtokolja a Hollywood felirat képének szellemi tulajdonjogait, így bárki, aki kereskedelmi célokra kívánja használni és/vagy hozzáférni a Hollywood felirathoz, ehhez licencet vagy engedélyt kell kérnie a Hollywood Kereskedelmi Kamarától. Szerinte ilyen nem történt az említett esetben.
A TMZ szerint a csapatnak volt engedélye forgatni, de a feliratra mászni vagy hozzáérni már nem volt. Bár a tábla közterületen található, korlátozott zónában van és törvények tiltják a szerkezetre való felmászást. Ez birtokháborítás vétsége, melynek pénzbírsága akár ezer dollárig is felmehet vagy hat hónap börtönbüntetést is maga alá vonhat.
A kamara nem tett feljelentést, de az esetet vizsgálják.
Még mindig vizsgáljuk, hogyan és milyen felhatalmazással (ha egyáltalán volt ilyen) jutott be a produkció a helyszínre
- idézi Steve Nissan szavait a metro.co.uk.
Sydney Sweeney a melltartómárkája létrehozásának kapcsán azt mondta korábban: „Szerettem volna létrehozni egy olyan helyet, ahol a nők szabadon mozoghatnak mindazon különböző énjeik között, akik valójában vagyunk. Imádok autókat szerelni, vízisízni járok, kiöltözöm a vörös szőnyegre, aztán hazamegyek a kutyáimhoz bújni. Nem csak egyféle dolog vagyok – egyetlen nő sem az.”
Nem ez az első botránya Sydney Sweeney-nek, tavaly ő lett az American Eagle kampány arca, d hamar támadások kereszttüzébe került, mert sokak szerint a fehér származását dicsőíti a szlogen ami: „Sydney Sweeney-nek nagyszerű farmerjei vannak", ami egy szójáték a nagyszerű génekre. A színésznő erre azt felelte, hogy nem hagyja, hogy mások határozzák meg ki is ő.
