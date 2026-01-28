Sydney Sweeney perre számíthat! Felakasztotta melltartóját a Hollywood feliratra

Sydney Sweeney birtokháborítás és rongálás vádjával nézhet szembe, miután fellopózott a hollywoodi feliratra melltartókkal teli táskákat akasztott rá.

Sydney Sweeney-t beperelhetik Fotó: AFP

Sydney Sweeney a törvénnyel játszott

A 28 éves amerikai színésznő, akit többek között az Eufória sorozatból és a Téboly otthona filmből ismerhetünk, elindította SYRN fehérnemű márkáját. A bemutató alkalmából a színésznő megosztott egyik éjszaka egy videót, ahol valóságos kaszkadőrmutatványt mutat be és fellopózik a hollywoodi felirathoz, hogy népszerűsítse a márkát.

Több emberrel együtt Sydney Sweeney felosont a felirathoz és átmásztak a SYRN táskáikkal a kerítésen. Instagramon megosztott videójában látszik, ahogy melltartókat aggatnak a felirathoz, majd előtte pózolnak.

Bár ezután megmutatták, ahogy leveszik a fehérneműket onnan, de állítólag néhányat otthagytak. Annak ellenére, hogy azt állították volt forgatási engedélyük, a színésznő és csapata nehéz helyzetbe kerültek.

A Hollywood Kereskedelmi Kamara bejelentette, hogy a nevezetességhez való hozzáféréshez licenc vagy engedély szükséges, amelyt a Hollywood Sign Trust kezel. Steve Nissen, a kamara igazgatója ezt nyilatkozta:

A produkciónak, amelyben Sydney Sweeney és a Hollywood-felirat szerepelt, a Hollywoodi Kereskedelmi Kamara nem adott engedélyt, és nem is volt tudomásunk róla előzetesen.

Hozzátette, hogy A Hollywood Kereskedelmi Kamara birtokolja a Hollywood felirat képének szellemi tulajdonjogait, így bárki, aki kereskedelmi célokra kívánja használni és/vagy hozzáférni a Hollywood felirathoz, ehhez licencet vagy engedélyt kell kérnie a Hollywood Kereskedelmi Kamarától. Szerinte ilyen nem történt az említett esetben.

A TMZ szerint a csapatnak volt engedélye forgatni, de a feliratra mászni vagy hozzáérni már nem volt. Bár a tábla közterületen található, korlátozott zónában van és törvények tiltják a szerkezetre való felmászást. Ez birtokháborítás vétsége, melynek pénzbírsága akár ezer dollárig is felmehet vagy hat hónap börtönbüntetést is maga alá vonhat.

A kamara nem tett feljelentést, de az esetet vizsgálják.

Még mindig vizsgáljuk, hogyan és milyen felhatalmazással (ha egyáltalán volt ilyen) jutott be a produkció a helyszínre

- idézi Steve Nissan szavait a metro.co.uk.