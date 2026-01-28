RETRO RÁDIÓ

Ebbe mindenki belepirul: Sydney Sweeney fehérneműre vetkőzött, bomba alakot villantott

A színésznő pontosan tudja, hogyan tartsa izgalomban az embereket. Sydney Sweeney így mutatta be új márkáját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 12:30
sydney sweeney márka színésznő fehérnemű

A 28 éves Sydney Sweeney január 28-án hivatalosan elindítja új fehérnemű márkáját, a Syrn-t, amely egy olyan megjelenésre épül, amit a színésznő a kísértés művészetének hív.

Sydney Sweeney bemutatta fehérnemű márkáját
Sydney Sweeney bemutatta fehérnemű márkáját Fotó: AFP

Sydney Sweeney ismét nem fogta vissza magát - fehérneműben mutatta meg az alakját

Olyan helyet akartam létrehozni, ahol a nők szabadon mozoghatnak önmaguk különböző verziói között. Szeretek autókon dolgozni, vízisíelni járok, kiöltözöm a vörös szőnyegre, aztán hazamegyek, hogy megsimogassam a kutyáimat. Nem vagyok egy dolog, egyetlen nő sem az

- mondta Sydney Sweeney egy nyilatkozatban.

A márka négy jól elkülöníthető megjelenési módokra épül: Comfy (kényelmes), Playful (játékos), Romantic (romantikus) és Seductress (csábító). A debütáló kollekció ez utóbbira fókuszál, míg a fennmaradó három a következő hónapokban kerül bemutatásra. Minden kollekciót női fotósok által készített kampányok keltenek életre.

A színésznő vasárnap utalt először a készülő márkára, amikor a cég weboldalán közzétett egy videót, amelyben egy fekete csipkés fehérneműszettet visel, miközben vörös rúzzsal felírja a márka indulásának az időpontját egy tükörre. Néhány nappal korábban pedig, az éj leple alatt felmászott a Hollywood-felirathoz, és egy ruhaszárító kötélen Syrn melltartókat feszített ki a betűk közé, ezt az akciót a Hollywoodi Kereskedelmi Kamara jelenleg is vizsgálja.

A kollekció az illeszkedésre helyezi a hangsúlyt, ami személyes tapasztalatból fakad.

Hatodik osztályos voltam, DD-s mellekkel. Gyűlöltem azt a melltartót, amit viselnem kellett. Amikor megvettem az első igazán csinos melltartómat, ami tényleg passzolt rám, addig hordtam, amíg teljesen el nem használtam. A különböző testalkatokra való tervezés a Syrn egyik legfontosabb része

- vallotta be Sweeney.

Ennek megfelelően a márka 44 méretet kínál. A közlemény szerint a csapat olyan gyakori problémák kiküszöbölésére koncentrált, mint a bevágó pántok, a szorító melltartópántok és az irritáló anyagok.

A már nyilvánosságra hozott kampányfotók Sydney Sweeney-t különböző hangulatokban mutatják: finom csipkében heverészik egy rózsakertben, egy üres színházban pózol fehér fűzőben, egy másik képen pedig piros „Marry Me Fly Free” rövid felsőt visel, miközben megszabadul nadrágjától.

A hírek szerint a Syrn fejlesztése körülbelül egy éve zajlik - számolt be róla a Page Six.

 

