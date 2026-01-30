„Ezt nézni is jó” – Király-Virág Anita olyat mutatott, amitől leesett a rajongók álla

Királyi-Virág Anita gyakran jelentkezik a közösségi oldalán vicces, tréfás videóval. A csinos műsorvezető ezúttal is egy különleges felvételt osztott meg.

Király-Virág Anita látványos videóval jelentkezett Fotó: Bánkuti Sándor

Király-Virág Anita videójától leesett a rajongók álla

Király Viktor feleségének fontos a mozgás, ez pedig az alakján is látszik. Király-Virág Anita imád pilatesezni, barátnőjével pedig most egy nem mindennapi kihívásra vállalkozott. A mutatvány cseppet sem volt veszélytelen, de szerencsére nem történt baleset, sőt még a csinos műsorvezető hasizma is erősödött.

Teher alatt nő a pálma

– fűzte hozzá viccesen Király-Virág Anita.