„Ezt nézni is jó” – Király-Virág Anita olyat mutatott, amitől leesett a rajongók álla
Az énekes felesége a közösségi oldalán mutatta meg a videót.
Királyi-Virág Anita gyakran jelentkezik a közösségi oldalán vicces, tréfás videóval. A csinos műsorvezető ezúttal is egy különleges felvételt osztott meg.
Király-Virág Anita videójától leesett a rajongók álla
Király Viktor feleségének fontos a mozgás, ez pedig az alakján is látszik. Király-Virág Anita imád pilatesezni, barátnőjével pedig most egy nem mindennapi kihívásra vállalkozott. A mutatvány cseppet sem volt veszélytelen, de szerencsére nem történt baleset, sőt még a csinos műsorvezető hasizma is erősödött.
Teher alatt nő a pálma
– fűzte hozzá viccesen Király-Virág Anita.
A rajongókat lenyűgözte mutatvány, amit a kommentek között is megjegyeztek.
„Ezt nézni is jó” – fogalmazott az egyik hozzászóló.
„Ez nagyon látványos!!! Még több ilyet!!!” – jegyezte meg egy másik követő.
„Imádom!” – írta egy harmadik kommentelő.
Király-Virág Anita látványos videóját ide kattintva tudod megtekinteni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre