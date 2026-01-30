RETRO RÁDIÓ

„Ezt nézni is jó” – Király-Virág Anita olyat mutatott, amitől leesett a rajongók álla

Az énekes felesége a közösségi oldalán mutatta meg a videót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 14:30
pilates Király-Virág Anita mozgás látványos

Királyi-Virág Anita gyakran jelentkezik a közösségi oldalán vicces, tréfás videóval. A csinos műsorvezető ezúttal is egy különleges felvételt osztott meg.

király viktor
Király-Virág Anita látványos videóval jelentkezett Fotó: Bánkuti Sándor

Király-Virág Anita videójától leesett a rajongók álla

Király Viktor feleségének fontos a mozgás, ez pedig az alakján is látszik. Király-Virág Anita imád pilatesezni, barátnőjével pedig most egy nem mindennapi kihívásra vállalkozott. A mutatvány cseppet sem volt veszélytelen, de szerencsére nem történt baleset, sőt még a csinos műsorvezető hasizma is erősödött.

Teher alatt nő a pálma

– fűzte hozzá viccesen Király-Virág Anita.

A rajongókat lenyűgözte mutatvány, amit a kommentek között is megjegyeztek.

„Ezt nézni is jó” – fogalmazott az egyik hozzászóló.

„Ez nagyon látványos!!! Még több ilyet!!!” – jegyezte meg egy másik követő.

„Imádom!” – írta egy harmadik kommentelő.

Király-Virág Anita látványos videóját ide kattintva tudod megtekinteni.

 

