„Uh ez a kép...” – Érzéki fotóval borzolja a kedélyeket Király-Virág Anita

A rajongók odáig vannak a csinos műsorvezetőért.
Király-Virág Anita az utóbbi időben általában vicces tartalmakkal jelentkezik a közösségi oldalán. Ám időnként meg szokott osztani szexi fotókat is. A csinos műsorvezető most is így tett.
Királyi-Virág Anita nemrégiben egy fotózáson járt, amelyről korábban már tett közzé képeket az Instagram-oldalán, ám úgy néz ki, hogy azok nagyon elnyerték a tetszését, hiszen most megint mutatott közülük egyet. A fotó a szexi műsorvezető egy testszínű bikiniben látható, amint érzékien egy kagylóból önti magára a vizet.
Ez a kép az új termékek fotózás akkor született, én nagyon szeretem a hangulatát. Ez pedig egy nagyon találó idézetnek gondoltam a képhez: »Ne akarj más lenni – a legnagyobb ajándék, amit adhatsz a világnak, az a te valódi önmagad.«
- olvasható Király-Virág Anita bejegyzésében.
A rajongók odáig vannak a látványtól, záporoznak is rá a kedvelések, na meg a hozzászólások is.
„Uh ez a kép gyönyörű” - lelkendezett az egyik kommentelő.
„Vao” - fogalmazott egy másik követő.
Király-Virág Anita érzéki fotóját itt tudod megtekinteni.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.