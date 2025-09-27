RETRO RÁDIÓ

„Uh ez a kép...” – Érzéki fotóval borzolja a kedélyeket Király-Virág Anita

A rajongók odáig vannak a csinos műsorvezetőért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.27. 12:00
Király-Virág Anita az utóbbi időben általában vicces tartalmakkal jelentkezik a közösségi oldalán. Ám időnként meg szokott osztani szexi fotókat is. A csinos műsorvezető most is így tett.

Király Viktor Király-Virág Anita
Érzéki fotóval lepte meg a rajongóit Király-Virág Anita Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Királyi-Virág Anita nemrégiben egy fotózáson járt, amelyről korábban már tett közzé képeket az Instagram-oldalán, ám úgy néz ki, hogy azok nagyon elnyerték a tetszését, hiszen most megint mutatott közülük egyet. A fotó a szexi műsorvezető egy testszínű bikiniben látható, amint érzékien egy kagylóból önti magára a vizet.

Ez a kép az új termékek fotózás akkor született, én nagyon szeretem a hangulatát. Ez pedig egy nagyon találó idézetnek gondoltam a képhez: »Ne akarj más lenni – a legnagyobb ajándék, amit adhatsz a világnak, az a te valódi önmagad.«

- olvasható Király-Virág Anita bejegyzésében.

A rajongók odáig vannak a látványtól, záporoznak is rá a kedvelések, na meg a hozzászólások is.

„Uh ez a kép gyönyörű” - lelkendezett az egyik kommentelő.

„Vao” - fogalmazott egy másik követő.

Király-Virág Anita érzéki fotóját itt tudod megtekinteni.

 

