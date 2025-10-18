Forró látvány: fürdőruhára vetkőzött Király Viktor felesége
A közösségi oldalán mutatta meg a képet.
Király-Virág Anita rendszeresen tesz ki a közösségi oldalára tartalmakat, az utóbbi időben vicces bejegyzésekkel jelentkezik. Ám ezúttal egy másmilyen poszttal jelentkezett, amivel mindenkit levett a lábáról.
Király Viktor felesége egy fürdőruhás fotót osztott meg a jakuzziból. A képen látható, hogy a csinos műsorvezetőn egy fülvédő is van. Bár már egyre hidegebbek a napok, úgy néz ki, hogy ez Király-Virág Anitát nem riasztotta el attól, hogy még egy utolsót csobbanjon, mielőtt tényleg beköszönt a hűvösebb idő.
Induljon a hétvége
- olvasható az énekes feleségének bejegyzésében, amelyet ide kattintva tudtok megtekinteni.
