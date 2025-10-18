RETRO RÁDIÓ

Forró látvány: fürdőruhára vetkőzött Király Viktor felesége

A közösségi oldalán mutatta meg a képet.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.18. 14:00
szexi dögös Király-Virág Anita villantás fürdőruha

Király-Virág Anita rendszeresen tesz ki a közösségi oldalára tartalmakat, az utóbbi időben vicces bejegyzésekkel jelentkezik. Ám ezúttal egy másmilyen poszttal jelentkezett, amivel mindenkit levett a lábáról.

Király-Virág Anita mindenkit elkápráztatott a fürdőruhás fotójával Fotó: Instagram

Király Viktor felesége egy fürdőruhás fotót osztott meg a jakuzziból. A képen látható, hogy a csinos műsorvezetőn egy fülvédő is van. Bár már egyre hidegebbek a napok, úgy néz ki, hogy ez Király-Virág Anitát nem riasztotta el attól, hogy még egy utolsót csobbanjon, mielőtt tényleg beköszönt a hűvösebb idő.

Induljon a hétvége

- olvasható az énekes feleségének bejegyzésében, amelyet ide kattintva tudtok megtekinteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu