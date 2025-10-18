Forró látvány: fürdőruhára vetkőzött Király Viktor felesége

Király-Virág Anita rendszeresen tesz ki a közösségi oldalára tartalmakat, az utóbbi időben vicces bejegyzésekkel jelentkezik. Ám ezúttal egy másmilyen poszttal jelentkezett, amivel mindenkit levett a lábáról.

Király-Virág Anita mindenkit elkápráztatott a fürdőruhás fotójával Fotó: Instagram

Király Viktor felesége egy fürdőruhás fotót osztott meg a jakuzziból. A képen látható, hogy a csinos műsorvezetőn egy fülvédő is van. Bár már egyre hidegebbek a napok, úgy néz ki, hogy ez Király-Virág Anitát nem riasztotta el attól, hogy még egy utolsót csobbanjon, mielőtt tényleg beköszönt a hűvösebb idő.

Induljon a hétvége

- olvasható az énekes feleségének bejegyzésében, amelyet ide kattintva tudtok megtekinteni.