"A zeném nemzetközi, túl jó Magyarországhoz" – Kállay-Saunders András csalódott a hazai rajongókban

New York-ból érkezett, és kezdetben nem akart Magyarországon maradni, de nagyszülei biztatására mégis belevágott a Megasztárba. Kállay-Saunders András a TV2 sikerműsor után felfedezte saját zenei útját, és megtanulta, hogy néha hátra kell lépni ahhoz, hogy valódi siker várjon rá.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 18:15
Kállay-Saunders András, a Megasztár 5. szériájában feltűnt New York-i születésű énekes, már 16 éve él Magyarországon, pedig eredetileg csak nagyszüleit látogatta volna meg. A 2010-es válogatás előtt alig három hónapja érkezett az országba, és egyáltalán nem volt tervben a hosszú távú maradás. Nagymamája azonban meggyőzte, hogy jelentkezzen a TV2 sikerműsorába, és a zenével megáldott fiatal azonnal lenyűgözte az ítészeket saját dallal, amit előző este írt.

Kállay-Saunders Andrással mi történt a Megasztár után?

A műsor után azonnal lett egy kiadóm, ahol megmutathattam a saját zenéimet. Az volt a reakció, hogy a magyar fül még nem készült fel rám – sem a stílusomra, sem arra, hogy angolul énekeljek. Ez nem esett jól, és elgondolkodtam, talán mégsem vagyok jó helyen. Nem akartam folytatni a karaoke-versenyt, de azt tanácsolták, hogy pár lépést lépjek hátra, mert csak így lesz helyem a magyar zenei életben

 – mesélte András. A fiatal zenész visszarakta a dalokat a fiókba, és a „Csak veled” című számot készítette el, amely azonnal a legjátszottabb dal lett az országban.

Túl jó lenne Magyarországhoz? 

Azóta Kállay-Saunders András Magyarország egyik legkeresettebb előadója, aki bátran járja a saját útját. Ugyanakkor a szakmában többen úgy vélik, „túl jó” ebbe az országba.

Sokszor mondják, hogy a zeném nemzetközi, túl jó Magyarországhoz. De ezek az emberek soha nem mutatták meg a közönségüknek, csak titokban dicsértek

– vallotta be a Sláger Fm műsorában, majd hozzátette hogy: „Furcsa volt, hogy amikor a rajongók láthatták volna, senki sem mutatta meg nekik, mennyire különleges a zene, amit készítek.

Vannak akik hisznek benne

András ugyanakkor azt is kiemelte, hogy vannak azok az emberek, akik valóban támogatják a pályáját

Ők nem csak mondják, hogy tehetséges vagyok, hanem posztolják is a zenéimet. Emlékszem, egyszer így került ki egy dalom az internetre, és azóta is büszke vagyok, hogy vannak, akik hisznek bennem.

A fiatal énekes a nehézségek ellenére megtalálta a saját hangját, és ma már a magyar közönség és a nemzetközi színtér is elismeri munkáját.

Kállay-Saunders András a Hazai Sláger legújabb részében őszintén beszél az identitáskrízisről, hogyan éli meg a támogatás hiányát a magyarok és a szakmabeliek részéről, szó esik alkotói szabadságról és a hamarosan megjelenő új albumáról is.🎙️ A teljes rész már visszahallgatható a Sláger FM YouTube oldalán!🎧 🔔https://youtu.be/WUgzqLBkdWY

