Kállay-Saunders András teljesen felháborodott a repülőn

Kállay-Saunders András egyre szebb sikereket ér el. A hazai énekes mindig is nemzetközi babérokra tört, és bízott abban, hogy egy nap világhírű énekes válik belőle. Bár a várt nagy áttörés még nem jött el, azért nagyon igyekszik. A népszerű előadó pedig jelenleg is tele van tervekkel, amikről az M2 Petőfi TV műsorában számolt be nemrég.

Kállay-Saunders András főként munka és pihenés céljából utazik (Fotó: Instagram)

Kállay-Saunders András dalokkal hódítja meg a világot

„Dolgozok az új lemezemen, már csak három dal hiányzik. Most voltam éppen Valenciában a produceremmel, aki egyébként Portugáliában él. Más kultúrával találkozni segít a kreatív munkában, inspirálódásban. Van egy új menedzserem, amerikai. Itt találkoztunk Magyarországon, amikor itt dolgozott. Az a célja, hogy külföldön jobban megismerjenek engem, és a legegyszerűbb mód erre az, hogy el kell hagynom az országot, koncerteznem kell új arcok előtt és megmutatnom magamat” – fogalmazott akkor az énekes.

Kállay-Saunders András párja legutóbb Tolvai Reni volt, viszont szakításuk óta az énekes szingli (Fotó: Kállay-Saunders András)

Az énekes teljesen kiakadt a repülőn

A nemzetközi karrier azonban rengeteg utazással is jár, így András szinte folyamatosan úton van. Legutóbb Oroszországban járt, ahol több helyszínen is fellépett. Az említett koncertekről pedig közösségi oldalán számolt be videók formájában, amikben látszott, hogy nemcsak itthon kíváncsi rá a közönség. Most viszont 24 óráig elérhető Instagram-történetében olyan tartalmakat osztott meg, amiken az figyelhető meg, hogy már Magyarországra tart repülővel. Az énekes élvezte az utazást, de volt valami, ami teljes mértékben felháborította:

Minek megyünk végig egy reptéri biztonsági ellenőrzésen, hogyha utána adnak fém kést és villát?!

– írta közösségi oldalán Tolvai Reni egykori párja, aki már rengetegszer utazott repülővel, mégis most teljesen kiakadt azon, hogy miért nézik át az utasokat fémdetektorral, ha utána fém evőeszközöket kapnak a gépen. Mindenesetre Kállay-Saunders András azóta már Budapestre ért és úgy látszik, ezt leszámítva, minden a legnagyobb rendben volt a hazaúton.