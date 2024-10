Mentőövet dobott Kállay-Saunders a Megasztár kiesőjének

Gulyás Tibor, vagy ahogy már sokan ismerik, MaxBeard számára vasárnap, a középdöntőben véget ért a Megasztár. Tibi már a válogatón sem csinált titkot abból, hogy komoly pánikbetegséggel küzd, mint ahogy azt is hangsúlyozta, nem csak azért jelentkezett a tehetségkutatóba, mert minden álma, hogy énekesként ismertté váljon, hanem azért is, mert meg akarja mutatni, hogy egy ilyen betegséggel is lehet harcolni, és fel is lehet belőle épülni. Története sokakat megérintett, tehetsége pedig egy pillanatig sem volt megkérdőjelezhető.

A Megasztár Gulyás Tibor számára a középdöntőben véget ért (Fotó: TV2)

A Megasztár népszerűséget és szimpátiát hozott Tibi számára

Az, hogy nem jutott be az élő show-ba, nem kizárt, hogy ebben valamelyest betegsége is közrejátszott. Izgult, úgy tűnt, mintha nagyon kevés önbizalma lenne, pedig a pánikbetegsége előtt már több saját dala jelent meg, nem kis sikerrel. Az utolsó megmérettetésen, Dénes Dáviddal – aki nem mellesleg régi jó barátja – küzdött meg egy párbajban, melyen egy hajszállal, de alul maradt. Hogy ezzel szerte foszlottak-e az álmai? Remélhetőleg nem! És úgy tűnik, nagyon sokan szeretik. Nemcsak a közönség, hanem a zenészvilág nagyjai is. Gulyás Tibor ugyanis amellett, hogy énekes-producerként dolgozik, a Kállay-Saunders Bandben vokálozott. Azokban az időkben barátkozott össze Kállay-Saunders Andrással is, aki most az Instagram-oldalán segít barátjának. Mégpedig úgy, hogy a saját rajongóit kérte arra, figyeljenek Tiborra, akit ő maga is nagyra tart.

„Sajnos véget ért MaxBeard-nek a Megasztár, de én tudom, nincs vége neki az út. Szeretném nektek mutatni a légújabb dalának a klipjét »Magam ellen«.”

Osszátok meg, ha tetszik, nagyon sok van ebben a fiúban, nemcsak egyik legjobb barátom, hanem egy hatalmas tehetség.

„Nyomjuk, segítsük hogy valóra váljon az álmai” – írta a posztjában az énekes.

Tibor tehetségét nemcsak a Megasztári zsűrije, hanem a nézők is észrevették.

„Zseniális volt! Kicsit jobban kéne hinnie magában. Mindig azt mondják, ha elhiszed, hogy jó vagy, mások is elhiszik. A másik srác jobban elhitte, de szerintem nem volt jobb, csak jobban hitte…” – írta Kállay-Saunders András posztjához egyik követője.