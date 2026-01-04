Kádár L. Gellért: „Egy pörgős nap után kiváló levezetés a festés”

Filmvásznon már láthattuk tündökölni a fiatal tehetséget, arról azonban kevesen tudnak, hogy több szenvedélye is van! A Még egy kívánság című filmben kiderül, hogy Kádár L. Gellért énekhangja is kiváló, korábban pedig a Hot! magazinnak mesélt arról, hogy rengeteget sakkozik.

Kádár L. Gellért a szenvedélyeiről mesélt Fotó: Markovics Gábor/Hot! magazin

Kádár L. Gellért maga Karesz

„Vannak olyan hobbijaim, amelyek nem töltik ki ugyan a napjaimat, de igyekszem minél több időt szánni rájuk. Ilyen például a festés: egy pörgős nap után kiváló levezetés, igazi terápiás jellegű tevékenység. Van olyan szakasz a vásznon, ami érzelmileg jön, illetve van egy racionális részem, aki szeret konkrét dolgokat megformálni” – kezdte Gellért a Hot! magazinnak.

Sokan nem is hinnék, hogy milyen sok a párhuzam Karesz, az általa játszott karakter és a színész között. Gellért a vásznon a csajok kedvencét alakítja, egy igazi frontembert, aki mindig a tökéletességre törekszik.

Fotó: Markovics Gábor/Hot! magazin

„Annak idején, amikor Helmeczy Dorottya producer és Dobó Kata vezető rendező megkeresett a szereppel, mondtam is viccesen, hogy Karesz én vagyok, csak más néven. Tudatosságban már meg is haladtam Kareszt. Ő egy introvertált személy, ami részben rám is igaz, ha olyan közegben vagyok. Ha a barátaimmal lógok, akkor ott teljesen feloldódom, ott már van közöttünk egyfajta biztonság és dinamika. Ezért nem lehet leszögezni, hogy én ez vagyok, ő pedig az. Vannak közegek, állapotok és helyzetek, amikor az ember másként mutatkozik meg. A tudatosságra visszatérve, van egy nagyon erős intuitív és egy racionális részem. Nálam a kettő nem küzd, hanem kiegészíti egymást. Az életben is, ha úgy adódik, hosszú távú célokat tűzök ki, de ha éppen máshogy érzem, akkor rövid távon gondolkodom. Attól függ, mi visz jobban előre” – árulta el a színész.

Zenekar a vásznon túl

Olyan remek volt az összhang a Megafilm Service gyártásában készülő Még egy kívánság című film kedvéért létrehozott Dead Flamingos együttes tagjai között, hogy Kádár L. Gellért, Wettstein Márk és Friedenthál Zoltán úgy döntöttek: a mozitól függetlenül is folytatják a zenélést! A film 2026-ban látható majd a mozikban.