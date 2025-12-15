Kádár L. Gellértnek bejött a flamingós csokitorta –recept

A Metropol konyha rovata azt a felkérést kapta, hogy az év elején érkező Még egy kívánság című film férfi főszerepét játszó Kádár L. Gellért számára, aki a filmben a Dead Flamingos zenekar énekes-gitáros vezetője, készítsünk egy alkalomhoz illő tortát. Ez lett a flamingós csokitorta!

Flamingós dió-csoki torta - ezúttal rózsaszín flamingóval a Dead Flamingos zenekar frontemberének, Kádár L. Gellértnek (Fotó: Fodor Erika)

Ami a tortaválasztást illeti, egyértelmű volt, hogy a kolozsvári Tántika recepteskönyvéből való Sümegi lesz, némileg rockosítva, az alkalomhoz illően. Marcipán flamingóért azonban Auguszt Ibolyához fordultunk, aki készségesen azonnal „legyártott” a szintén erdélyi születésű földijének egy remek példányt.

Elkészült tehát a Metropol Konyha-Auguszt Fény flamingós csokitorta, amely a vártnál is nagyobb sikert aratott.

@fodorerikastory Kádár L. Gellért Flamingós tortája Auguszt Ibolyával (Flamingó marcipán) közös ajándékunk (Sümegi torta tőlem) a jövőre látható Még egy kívánság című film Dead Flamingos zenekar énekes-gitárosát alakító Gellértnek. Szerette!@Ibolya Auguszt @Fodor Erika konyhájából @megafilmhungary ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Kádár L. Gellért így örült a flamingós csokitortának

Hú, de jó, basszus!

– summázta a Hunyadi után a Még egy kívánság férfi főszerepét eljátszó Kádár L. Gellért, aki azt is elárulta, hogy otthon karácsonyozik és ami csak benne van a család ünnepi recepteskönyvében, azt mind végigkóstolják, de a kedvence a bejgli.

Kádár L. Gellért: A gitár után jöhet a flamingós torta! (Fotó: Fodor Erika)

Aki kíváncsi rá, "mit evett" a fllamingós tortánkon a Hunyadi Jánost és a Dead Flamingos-rockzenészt alakító erdélyi születésű színész, annak mutatjuk a receptet.

Hú, de jó, basszus! - Gellértnek bejött a kooprodukciós Metropol-Auguszt flamingós torta (Fotó: Metropol)

Hozzávaló kerek 24 cm-es kerámiaformához

Tészta

4 tojás fehérje

20 dkg darált dió (vagy mandula)

10 dkg cukor

Ahhoz képest, hogy milyen mennyei, nem kell hozzá sok alapanyag (Fotó: Fodor Erika)

Töltelék-feltét:

4 tojás sárgája

10 dkg cukor

15-20 dkg vaj

15-20 dkg étcsoki (legalább 50% kakaótartalom)

1 dl Baileys

1 körte

+1 Marcipán flamingó Auguszt Ibolyától

A tojáshabba forgatjuk a darált diót - ez a tészta. Se liszt, se sütőpor (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

Tészta

A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd fokozatosan adagolva a cukrot, azzal is tovább keményítjük a habot. Amikor a cukor már nem ropog, keverőlapáttal hozzáadjuk a darált diót és a kivajazott, darált dióval meghintett formába öntjük a masszát, egyenletesen szétoszlatjuk. 140-150 fokon légkeveréssel vagy alsó-felső sütéssel kb. 20 percig aranybarnára sütjük – ne legyen lágy, de kiszikkadni se hagyjuk. Amikor kivesszük a sütőből, a perem mentén húzzuk körbe a kést, hogy ne ragadjon oda a tészta.

A hő felett cukorral felhabosított tojássárgájába olvasztjuk bele - állandó kevergetés mellett - a vajat és az étcsokit (Fotó: Fodor Erika)

Krém

Amíg a tészta sül, a tojássárgáját a cukorral habosra keverjük, majd takarékon melegítve, már fakanállal való folyamatos keverés mellett adagoljuk bele a vajat és a csokoládét. Ha kész a massza, hagyjuk kihűlni, és utána a Baileyst hozzáadva habosítsuk fel a krémet mixerrel.