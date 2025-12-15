Kádár L. Gellértnek bejött a flamingós csokitorta –recept
Kifejezetten a Még egy kívánság című film férfi főszereplőjének készült a flamingós csokitorta, aminek a receptjét közkívánatra örömmel osztjuk meg olvasóinkkal. Kádár L. Gellért ugyancsak meg volt lepve!
A Metropol konyha rovata azt a felkérést kapta, hogy az év elején érkező Még egy kívánság című film férfi főszerepét játszó Kádár L. Gellért számára, aki a filmben a Dead Flamingos zenekar énekes-gitáros vezetője, készítsünk egy alkalomhoz illő tortát. Ez lett a flamingós csokitorta!
Ami a tortaválasztást illeti, egyértelmű volt, hogy a kolozsvári Tántika recepteskönyvéből való Sümegi lesz, némileg rockosítva, az alkalomhoz illően. Marcipán flamingóért azonban Auguszt Ibolyához fordultunk, aki készségesen azonnal „legyártott” a szintén erdélyi születésű földijének egy remek példányt.
Elkészült tehát a Metropol Konyha-Auguszt Fény flamingós csokitorta, amely a vártnál is nagyobb sikert aratott.
Kádár L. Gellért így örült a flamingós csokitortának
Hú, de jó, basszus!
– summázta a Hunyadi után a Még egy kívánság férfi főszerepét eljátszó Kádár L. Gellért, aki azt is elárulta, hogy otthon karácsonyozik és ami csak benne van a család ünnepi recepteskönyvében, azt mind végigkóstolják, de a kedvence a bejgli.
Aki kíváncsi rá, "mit evett" a fllamingós tortánkon a Hunyadi Jánost és a Dead Flamingos-rockzenészt alakító erdélyi születésű színész, annak mutatjuk a receptet.
Hozzávaló kerek 24 cm-es kerámiaformához
Tészta
- 4 tojás fehérje
- 20 dkg darált dió (vagy mandula)
- 10 dkg cukor
Töltelék-feltét:
- 4 tojás sárgája
- 10 dkg cukor
- 15-20 dkg vaj
- 15-20 dkg étcsoki (legalább 50% kakaótartalom)
- 1 dl Baileys
- 1 körte
- +1 Marcipán flamingó Auguszt Ibolyától
Elkészítés
Tészta
A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd fokozatosan adagolva a cukrot, azzal is tovább keményítjük a habot. Amikor a cukor már nem ropog, keverőlapáttal hozzáadjuk a darált diót és a kivajazott, darált dióval meghintett formába öntjük a masszát, egyenletesen szétoszlatjuk. 140-150 fokon légkeveréssel vagy alsó-felső sütéssel kb. 20 percig aranybarnára sütjük – ne legyen lágy, de kiszikkadni se hagyjuk. Amikor kivesszük a sütőből, a perem mentén húzzuk körbe a kést, hogy ne ragadjon oda a tészta.
Krém
Amíg a tészta sül, a tojássárgáját a cukorral habosra keverjük, majd takarékon melegítve, már fakanállal való folyamatos keverés mellett adagoljuk bele a vajat és a csokoládét. Ha kész a massza, hagyjuk kihűlni, és utána a Baileyst hozzáadva habosítsuk fel a krémet mixerrel.
A sütőből kivett tésztán oszlassuk szét, tegyük be a hűtőbe egy éjszakára. Aztán mehetünk a flamingóért a Fény utcába, vagy egyszerűen villával mintázzuk meg a tetején a megkötött csokit.
Tipp
Flamingóval vagy anélkül is nagyon jól paszol hozzá, ha egy körtét szeletelve vajon átforgatunk, sütünk, majd apróra darabolva körtekerítést teszünk a sütemény köré, körbevesszük vele a tortaforma peremét.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre