A Hunyadi sztárja csalt mosolyt a súlyos beteg, 9 éves Olivér arcára

Hatalmas öröm érte a 9 éves Olivért, miután találkozhatott Kádár L. Gellérttel, a Hunyadi sorozat sztárjával a szombathelyi ifjúsági központban, ami már többedik alkalommal szervezett gyűjtést a kisfiúnak. Olivér ugyanis egy olyan genetikai betegséggel, SMA-val született, ami folyamatosan sorvasztja el a izomzatát. Ennek következtében Olivér a napja legnagyobb részét kerekesszékben tölti. A híres színésszel való találkozás óriási élmény volt számára, amit édesanyja, Viktória meg is örökített.

Katona Olivér találkozhatott Kádár L. Gellérttel, a Hunyadi sztárjával

Katona Olivér és családja Szombathelyen él, ide is jár a kisfiú iskolába. A harmadik osztályos kisdiák nagyon szereti az iskoláját, ami szerencsére kifejezetten támogató, rugalmasan kezeli azokat az alkalmakat, amikor Olivér épp intenzív terápiákon, vagy lumbáláson vesz részt.

A szombathelyi MMIK Művészeti Népfőiskola pár hónapja úgy döntött, hogy beszáll a gyűjtésbe, amin keresztül a Katona család a fejlesztésekhez szükséges segédeszközöket szerzi be, de a gyűjtés támogatja az intenzív terápiák költségeit is. Az ifjúsági központ felajánlotta, hogy átadja a ruhatárból befolyt bevételét az Együtt Olivérért Alapítványnak.

Kádár L. Gellért Szombathelyen találkozott Olivérrel

Október 11-én Kádár L. Gellért, az idén bemutatott Hunyadi sorozat főszereplője Szombathelyre látogatott, ahol egy közösségtalálkozó keretében izgalmas részleteket árult el a forgatás kulisszatitkairól, illetve saját magáról. Az előadáson Olivér és családja is részt vett, a ruhatár bevétele pedig ezúttal is az alapítványhoz került.

Olivér teljes extázisban volt, hogy találkozhatott Gellérttel! A filmet ő nem látta, csak az első részbe néztünk bele, de a filmbeli karaktere és az előadás nagyon tetszett neki. A non plusz ultra volt a találkozás és a közös fotózkodás

— mesélte Viktória lapunknak.

Ez már a negyedik előadás volt, amivel a kisfiút támogatták, de Viktória szerint az anyagi segítségen kívül van még egy nagyon hasznos funkciója ezeknek az alkalmaknak. Mivel Olivérnek élete végéig kell kapnia ezeket a kezeléseket, ezért nagyon fontos, hogy megmaradjon az alapítvány neve a köztudatban. Olivér minden alkalommal részt vett az előadásokon, így ilyenkor személyes találkozásokra is sort lehet keríteni.