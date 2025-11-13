A Hunyadi sztárja csalt mosolyt a súlyos beteg, 9 éves Olivér arcára
Katona Olivér egy genetikai eredetű, gyógyíthatatlan betegséggel él együtt. Krónikus izomsorvadása miatt rendszeresen kell járnia intenzív terápiákra, gyógytornára, illetve egy speciális injekcióra. Mindeközben persze az iskolában is teljesítenie kell, hiszen szeptemberben már a harmadik osztályt kezdte meg a 9 éves kisfiú. Nemrég azonban hatalmas öröm érte: találkozott a Hunyadi sorozat főszereplőjével, Kádár L. Gellérttel.
Hatalmas öröm érte a 9 éves Olivért, miután találkozhatott Kádár L. Gellérttel, a Hunyadi sorozat sztárjával a szombathelyi ifjúsági központban, ami már többedik alkalommal szervezett gyűjtést a kisfiúnak. Olivér ugyanis egy olyan genetikai betegséggel, SMA-val született, ami folyamatosan sorvasztja el a izomzatát. Ennek következtében Olivér a napja legnagyobb részét kerekesszékben tölti. A híres színésszel való találkozás óriási élmény volt számára, amit édesanyja, Viktória meg is örökített.
Katona Olivér és családja Szombathelyen él, ide is jár a kisfiú iskolába. A harmadik osztályos kisdiák nagyon szereti az iskoláját, ami szerencsére kifejezetten támogató, rugalmasan kezeli azokat az alkalmakat, amikor Olivér épp intenzív terápiákon, vagy lumbáláson vesz részt.
A szombathelyi MMIK Művészeti Népfőiskola pár hónapja úgy döntött, hogy beszáll a gyűjtésbe, amin keresztül a Katona család a fejlesztésekhez szükséges segédeszközöket szerzi be, de a gyűjtés támogatja az intenzív terápiák költségeit is. Az ifjúsági központ felajánlotta, hogy átadja a ruhatárból befolyt bevételét az Együtt Olivérért Alapítványnak.
Kádár L. Gellért Szombathelyen találkozott Olivérrel
Október 11-én Kádár L. Gellért, az idén bemutatott Hunyadi sorozat főszereplője Szombathelyre látogatott, ahol egy közösségtalálkozó keretében izgalmas részleteket árult el a forgatás kulisszatitkairól, illetve saját magáról. Az előadáson Olivér és családja is részt vett, a ruhatár bevétele pedig ezúttal is az alapítványhoz került.
Olivér teljes extázisban volt, hogy találkozhatott Gellérttel! A filmet ő nem látta, csak az első részbe néztünk bele, de a filmbeli karaktere és az előadás nagyon tetszett neki. A non plusz ultra volt a találkozás és a közös fotózkodás
— mesélte Viktória lapunknak.
Ez már a negyedik előadás volt, amivel a kisfiút támogatták, de Viktória szerint az anyagi segítségen kívül van még egy nagyon hasznos funkciója ezeknek az alkalmaknak. Mivel Olivérnek élete végéig kell kapnia ezeket a kezeléseket, ezért nagyon fontos, hogy megmaradjon az alapítvány neve a köztudatban. Olivér minden alkalommal részt vett az előadásokon, így ilyenkor személyes találkozásokra is sort lehet keríteni.
Így ismerkedtek meg azzal a gyógymasszőrrel is, aki felajánlotta, hogy heti kétszer házhoz megy és megmasszírozza Olivért.
Olivérnek nemrégiben egy szombathelyi fiatal férfi is segített. Pál Kevin licitre ajánlott egy focimezt, az ebből befolyt összeg pedig szintén az alapítványhoz került, illetve a Zeppelin magyarországi csapata is egy jótékonysági licitet hirdetett, amit az Együtt Olivérért Alapítvány nyert meg.
Eseménydús időszak ez most Olivér életében
Olivér egy évben átlagosan öt-hat intenzív terápián vesz részt Budapesten, vagy Pécsett. A legutóbbi épp a tanévkezdés időszakára esett, de novemberben, illetve decemberben is lesz még egy-egy alkalom. Ezek az alkalmak egész napos gyógytornával és úszással vannak teli. Ilyenkor este még az aznapi tanulnivalót is be kell pótolni a kisfiúnak, ezért ezek most különösen fárasztó hetek, illetve hónapok.
Olivér nagyon szereti az iskolát, a nyár folyamán már nagyon hiányoztak neki az osztálytársai. Ő egy igazi társaságkedvelő ember, nagyon szeret csapatban lenni. A kedvenc tantárgya kezdetek óta a matek, de a tesit is nagyon szereti, illetve az új tantárgyak közül nagy kedvence a digitális kultúra. Jár sakkozni is, illetve furulyázni, sőt kitalálta, hogy a zongorát is szeretné majd kipróbálni
— mondta Viktória, majd azt is hozzátette, hogy a zongorára még várni kell kicsit, ugyanis Olivérnek már így is nagyon sok helyen kell egyszerre helytállnia.
Október első hetében megkapta a 25. Spinraza injekciót, ami kulcsfontosságú számára: ezzel a kezeléssel ugyanis lassítani lehet az SMA lefolyását. Hetente kétszer úszni jár, ami szintén nagyon sokat segít a betegségén. Ezen kívül napi szinten kell tornáztatni, illetve most már heti kétszer gyógymasszőr is jár hozzájuk. Emellett kezdetét vették a jótékonysági események, jövő héten pedig újabb intenzív terápia veszi kezdetét. Feladat tehát bőven akad, de Olivér nagyon szépen veszi az akadályokat.
