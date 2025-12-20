Gáspár Zsolti december 25-én is járja a kórházakat az adományokkal

Gáspár Zsolti negyed évszázada tartja a hagyományt, hogy mikuláskor több, mint negyven településre látogat el és visz ajándékcsomagokat a beteg gyerekeknek, karácsonykor pedig az orvosokat és ápolókat lepi meg.

Gáspár Zsolti negyed évszázada járja a kórházakat mikuláskor és karácsonykor, adományokat visz a gyerekeknek, orvosoknak, ápolóknak (Fotó: Gáspár Zsolt)

Gáspár Zsolti felesége és barátnői is készítik a rengeteg halászlevet

A Farm VIP Zsolti gazdája lapunknak adott interjújában elárulta, hogyan zajlik egy ilyen adományozási akció.

A balassagyarmati kórházban kezdünk, a sürgősségi osztályon keressük meg az éppen ügyeletben lévő orvosokat és ápolókat, halászlével kedveskedünk nekik, hogy az ünnepek alatt is dolgoznak és életeket mentenek. Innen Salgótarjánba megyünk át, majd Hatvanba, Budapesten pedig a Heim Pál Kórházba, a Bethesdába és a Tűzoltó utcai kórházba megyünk

– kezdi Zsolti, aki elmesélte, hogy a halászlevet több mint negyvenen készítik el.

A családom, a rokonság és a barátok is rengeteget dolgoznak ezen az ügyön. A hozzávalókat mind adományból kapjuk, a csengeri polgármestertől érkezett a felajánlás. Mi elkészítjük és műanyag tányérokban szervírozzuk őket. Nagy munka, már 22-én elkezdjük a hal beszerzését és 23-án főzzük meg, mindenki más-más munkafolyamatban segédkezik. Az idősebbek például jobban tudnak halat pucolni, egy külön csapat szeletel és a feleségem, illetve barátnői készítik el az ételt, mindenki beleteszi a szívét-lelkét.

A TV2 sztárjának egyébként személyes kötődése is van az egyes kórházakhoz, a hatvaniban születtek például a gyerekei, a Heim Pálba pedig volt, hogy bekerültek régebben, onnan aztán szerencsére egészségesen távozhattak.

A nővérek és az orvosok is mindig nagyon örülnek, meghatódnak, amikor érkezünk. Adományozni nagyon jó érzés, sosem felejtem el, amikor egyszer mikulás napján vittem mikulás csomagot a kisfiamnak a kórházba és volt mellettünk egy kislány, aki nézte, hogy mit kap. Én abban a pillanatban elmentem és vettem a kislánynak is egy ugyanolyat. A gyerekeim már felnőttek, de sok-sok évvel ezelőtt megfogadtam, hogy mindig visszatérek majd a kórházakba, hiszen elképesztően sokan dolgoznak ilyenkor az egészségügyben. Nekem rengeteg segítségem van, csak annyi a dolgom, hogy megszervezzem az ételkészítést és szállítást.