Gáspár Zsolti december 25-én is járja a kórházakat az adományokkal
A TV2 sztárja nem csak mikuláskor, hanem karácsonykor is járja az országot adományaival. Gáspár Zsolti egy nagy csapat önkéntessel karöltve halászlevet visz a kórházakba az ügyeletes orvosoknak.
Gáspár Zsolti negyed évszázada tartja a hagyományt, hogy mikuláskor több, mint negyven településre látogat el és visz ajándékcsomagokat a beteg gyerekeknek, karácsonykor pedig az orvosokat és ápolókat lepi meg.
Gáspár Zsolti felesége és barátnői is készítik a rengeteg halászlevet
A Farm VIP Zsolti gazdája lapunknak adott interjújában elárulta, hogyan zajlik egy ilyen adományozási akció.
A balassagyarmati kórházban kezdünk, a sürgősségi osztályon keressük meg az éppen ügyeletben lévő orvosokat és ápolókat, halászlével kedveskedünk nekik, hogy az ünnepek alatt is dolgoznak és életeket mentenek. Innen Salgótarjánba megyünk át, majd Hatvanba, Budapesten pedig a Heim Pál Kórházba, a Bethesdába és a Tűzoltó utcai kórházba megyünk
– kezdi Zsolti, aki elmesélte, hogy a halászlevet több mint negyvenen készítik el.
A családom, a rokonság és a barátok is rengeteget dolgoznak ezen az ügyön. A hozzávalókat mind adományból kapjuk, a csengeri polgármestertől érkezett a felajánlás. Mi elkészítjük és műanyag tányérokban szervírozzuk őket. Nagy munka, már 22-én elkezdjük a hal beszerzését és 23-án főzzük meg, mindenki más-más munkafolyamatban segédkezik. Az idősebbek például jobban tudnak halat pucolni, egy külön csapat szeletel és a feleségem, illetve barátnői készítik el az ételt, mindenki beleteszi a szívét-lelkét.
A TV2 sztárjának egyébként személyes kötődése is van az egyes kórházakhoz, a hatvaniban születtek például a gyerekei, a Heim Pálba pedig volt, hogy bekerültek régebben, onnan aztán szerencsére egészségesen távozhattak.
A nővérek és az orvosok is mindig nagyon örülnek, meghatódnak, amikor érkezünk. Adományozni nagyon jó érzés, sosem felejtem el, amikor egyszer mikulás napján vittem mikulás csomagot a kisfiamnak a kórházba és volt mellettünk egy kislány, aki nézte, hogy mit kap. Én abban a pillanatban elmentem és vettem a kislánynak is egy ugyanolyat. A gyerekeim már felnőttek, de sok-sok évvel ezelőtt megfogadtam, hogy mindig visszatérek majd a kórházakba, hiszen elképesztően sokan dolgoznak ilyenkor az egészségügyben. Nekem rengeteg segítségem van, csak annyi a dolgom, hogy megszervezzem az ételkészítést és szállítást.
Így ünneplik a karácsonyt
Gáspár Zsoltiék 25-én indulnak el a halászlé körtúrára a kórházakba, 24-én azonban még a családdal vannak, mint mondja, ilyenkor rengeteget beszélgetnek.
Sajnos édesanyám már tizenegy éve nem lehet velünk, de minden évben követjük a régi hagyományokat. Odahaza vagyunk édesapámmal, aztán jönnek hozzánk a rokonok, mi is megyünk hozzájuk, Győzővel is jó a viszony. Mindig elővesszük a régi képeket, megemlékezünk azokról, akik már nincsenek köztünk: bácsikáinkról, nagymamáinkról és a rokonok is elhozzák azokat a fotóikat, amik meg nálunk nincsenek meg. A közösen eltöltött, minőségi idő a legfontosabb, mert ilyenkor nagyon sok érzelem felszabadul, ami lelkileg rendkívül jól esik mindenkinek.
