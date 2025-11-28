RETRO RÁDIÓ

„Aki kábulatra vágyik, jöjjön el hozzám a tanyára!” – Gáspár Zsolti a szerhasználókhoz szólt

Az utóbbi években robbanásszerűen terjedtek el a dizájnerdrogok használata. Gáspár Zsolti nap mint nap látja, ezek milyen károkat okoznak.

A Farm VIP gazdája testközelből látja, hogyan tesznek tönkre életeket és családokat az úgynevezett dizájnerdrogok. Gáspár Zsolti teljes mellszélességgel áll ki a magyar kormány drogpolitikája és a drogtörvény szigorítása mellett – közölte a Bors.

Gáspár Zsolti ajánlatot tett a szerhasználóknak
Az utóbbi években rendkívül elterjedt a dizájnerdrogok használata. Legfőképp a kristály és a biofű az, amihez fordulnak a szerhasználók. A magyarországi helyzettel gyorsan kezdeni kellett valamit, az új intézkedések értelmében életbe lépett a drogtörvény szigorítása.

Gáspár Zsolti szoros kapcsolatot ápol Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal is, így valóban naprakész a kényes témában, amit a magyar kormány is prioritásként kezel.

Van szerencsém sok időt tölteni Horváth Lászlóval a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal járjuk a kisebb-nagyobb településeket. Emellett pedig nagyon örülök neki, sőt süvegelendőnek tartom, hogy a magyar kormány belevágott a drogtörvény szigorításába, hiszen nagyon nagy szükség volt erre

– nyilatkozta a Borsnak Gáspár Zsolti, majd hozzátette:

Az pedig külön dicséretes, hogy Orbán Viktor delegált a feladatra egy nagyon derék embert.

Gáspár Zsolti szerint a kábulathoz nincs szükség kristályra és biofűre

Sajnos, nap mint nap látom, milyen hatalmas károkat okoznak ezzel a fogyasztóknak és természetesen a fogyasztók családtagjainak is. Hiszen ezek az emberek, a gyerekeik szeme láttára változnak zombivá, miközben még azt a kis pénzt is elveszik a szájuktól. Nem beszélve arról, hogy a drogfogyasztáshoz számos bűncselekmény is kapcsolódik, hiszen a függők bármire hajlandók, hogy pénzhez jussanak

fogalmazott Zsolti gazda, aki egy ajánlatot is tett azoknak, akik továbbra is bódulatra vágynak.

Aki kábulatra vágyik, jöjjön el hozzám a tanyára! Adok én olyan munkát, hogy abba beleszédül és még jót is fog aludni, ha egész nap a levegőn, a birkák között dolgozik

– fűzte hozzá Gáspár Zsolti.

 

