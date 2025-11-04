RETRO RÁDIÓ

Gáspár Zsolti: „Az én fiamat senki nem küldheti háborúba!”

A Farm VIP gazdája egy rövid, de annál velősebb videóban fejtette ki véleményét a sorkatonai szolgálat visszaállításáról. Gáspár Zsolti, a fia miatt érezte úgy, hogy meg kell szólalnia a témában. Különösen azután, hogy 2026-ban Horvátországban visszaállítják a fiatalok sorozását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 11:25
fegyver sorkatonai szolgálat Gáspár Zsolt

Gáspár Zsolti a lehető leghatározottabban kiáll a béke politikája mellett és egyúttal határozottan elutasító a sorkatonai szolgálat visszaállításának egyértelmű tervével. A TV2 arca szerint nem lehet jó irány, ha egy állam a háborúra rendezkedik be a béke helyett. Annak örül, hogy itthon szerencsére erről szó sincs, amiatt azonban kifejezetten aggódik, hogy esetleg más EU-s országok is követni fogják a horvát példát.

Gáspár Zsolti kiáll a kormány béke politikája mellett (Fotó: Bors)

Gáspár Zsolti: „ Nem szeretném, ha a fiamat besoroznák...”

A haza szolgálata nemes hívatás és messzemenőkig támogatom, hogy azok a fiatalok és kevésbé fiatalok, akik érzik magukban az elhívatást, önkéntes alapon csatlakozzanak a Magyar Honvédség tartalékos állományába. 

Sok, jó példát láttam erre magam is. Elég, ha csak Schobert gyerekre gondolok.

De, azt nem szeretném, ha a fiamat besoroznák úgy, hogy számára ez nem jelent örömet. Sőt…”- kezdte Borsnak Gáspár Zsolti, aki abban hisz, hogy minden fiatal azzal foglalkozzon, amiben látja a jövőjét, és ne fegyverekkel hadonásszon, és pláne ne vonuljon a halálba parancsszóra! Az én fiamat, senki ne küldje háborúba!”- fakadt ki Zsolti gazda, aki hangsúlyozta, ő a béke pártján áll.

Gáspár Zsolt ellenzi a kötelező, sorkatonai szolgálatot - Fotó:  Mediaworks Archívum

„A fiaink ne legyenek ágyútöltelékek...”

Ha csak belegondolok, mit létezhetnek most a horvát fiatalok, akik most azon morfondíroznak, hogy mi lesz velük, ha háborúba küldik őket. A fiam is találkozott ezekkel a hírekkel és szaladt a nagyapjához. Az öreg megnyugtatta, hogy a mi kormányunk nem tervez a horvátokhoz hasonló intézkedést. Sajnos, ez nem mondható el a háborúpárti baloldalról, ahol ez a lehetőség, már nyíltan fel is merült. 

Én azt mondom, hogy a magyar fiatalokból legyenek orvosok, informatikusok, ápolók, vagy amik csak akarnak. 

De ágyútöltelékek semmi esetre sem!”- mondta a Borsnak Gáspár Zsolti.


 

