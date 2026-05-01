Tényleg közel állnak egymáshoz! Kiderült az igazság Kerkez Milosékról

Kerkez Milosnak nagyon fog hiányozni Mohamed Szalah, aki a szezon végén elhagyja a Liverpoolt. Erről a Premier League-címvédő magyar balhátvédje beszélt – aki Szoboszlai Dominikot is megemlítette.

Kerkez Milos elmondta, Szoboszlai Dominik mellett Mohamed Szalah is nagyon közel áll hozzá (Fotó: AFP)

Kerkez Milos Mohamed Szalahról

Kerkez Milos azóta jó kapcsolatot ápol Mohamed Szalahval, hogy tavaly nyáron Liverpoolba igazolt a Bournemouthtól. Baráti triójuk harmadik tagja pedig nem más, mint Szoboszlai Dominik.

Közel állunk egymáshoz – én, Szalah és Dominik

– vallotta be a 22 éves magyar balhátvéd.

A szárnyai alá vett, és sok mindenben segített. Emellett együtt lógtunk és csináltunk mindenfélét. Nagyon hálás vagyok neki ezért, hiányozni fog

– fogalmazott Kerkez Milos az egyitomi támadóról. A baráti triumvirátus ugyanis felbomlik azzal, hogy Mohamed Szalah bejelentette: a szezon végén elhagyja Liverpoolt. Csakúgy, mint a magyar balhátvéd posztriválisa, Andy Robertson.

Számomra ez egy fejlődési időszak volt, sok új dolgot tanultam és alkalmazkodtam

– idézi a liverpool.com Kerkez szavait, aki a következő idényben már a Liverpool oszlopos tagja lehet a védelem bal oldalán.