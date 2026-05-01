RETRO RÁDIÓ

Tényleg közel állnak egymáshoz! Kiderült az igazság Kerkez Milosékról

Felbomlik a baráti triumvirátus. Kerkez Milos elmondta, Szoboszlai Dominik mellett Mohamed Szalah is mennyire közel áll hozzá.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.05.01. 19:00
Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Liverpool Mohamed Szalah

Kerkez Milosnak nagyon fog hiányozni Mohamed Szalah, aki a szezon végén elhagyja a Liverpoolt. Erről a Premier League-címvédő magyar balhátvédje beszélt – aki Szoboszlai Dominikot is megemlítette.

Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah
Kerkez Milos elmondta, Szoboszlai Dominik mellett Mohamed Szalah is nagyon közel áll hozzá (Fotó: AFP)

Kerkez Milos Mohamed Szalahról

Kerkez Milos azóta jó kapcsolatot ápol Mohamed Szalahval, hogy tavaly nyáron Liverpoolba igazolt a Bournemouthtól. Baráti triójuk harmadik tagja pedig nem más, mint Szoboszlai Dominik.

Közel állunk egymáshoz – én, Szalah és Dominik

– vallotta be a 22 éves magyar balhátvéd.

A szárnyai alá vett, és sok mindenben segített. Emellett együtt lógtunk és csináltunk mindenfélét. Nagyon hálás vagyok neki ezért, hiányozni fog

– fogalmazott Kerkez Milos az egyitomi támadóról. A baráti triumvirátus ugyanis felbomlik azzal, hogy Mohamed Szalah bejelentette: a szezon végén elhagyja Liverpoolt. Csakúgy, mint a magyar balhátvéd posztriválisa, Andy Robertson.

Számomra ez egy fejlődési időszak volt, sok új dolgot tanultam és alkalmazkodtam

– idézi a liverpool.com Kerkez szavait, aki a következő idényben már a Liverpool oszlopos tagja lehet a védelem bal oldalán.

@metropol.napilap

Kerkeztől elájulnak az liverpooli lányok Máris tudni akarják, ki a magyar labdarúgó barátnője. #metropol #liverpool #szerelem #kerkez #kerkezmilos #love

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu