Tényleg közel állnak egymáshoz! Kiderült az igazság Kerkez Milosékról
Felbomlik a baráti triumvirátus. Kerkez Milos elmondta, Szoboszlai Dominik mellett Mohamed Szalah is mennyire közel áll hozzá.
Kerkez Milosnak nagyon fog hiányozni Mohamed Szalah, aki a szezon végén elhagyja a Liverpoolt. Erről a Premier League-címvédő magyar balhátvédje beszélt – aki Szoboszlai Dominikot is megemlítette.
Kerkez Milos Mohamed Szalahról
Kerkez Milos azóta jó kapcsolatot ápol Mohamed Szalahval, hogy tavaly nyáron Liverpoolba igazolt a Bournemouthtól. Baráti triójuk harmadik tagja pedig nem más, mint Szoboszlai Dominik.
Közel állunk egymáshoz – én, Szalah és Dominik
– vallotta be a 22 éves magyar balhátvéd.
A szárnyai alá vett, és sok mindenben segített. Emellett együtt lógtunk és csináltunk mindenfélét. Nagyon hálás vagyok neki ezért, hiányozni fog
– fogalmazott Kerkez Milos az egyitomi támadóról. A baráti triumvirátus ugyanis felbomlik azzal, hogy Mohamed Szalah bejelentette: a szezon végén elhagyja Liverpoolt. Csakúgy, mint a magyar balhátvéd posztriválisa, Andy Robertson.
Számomra ez egy fejlődési időszak volt, sok új dolgot tanultam és alkalmazkodtam
– idézi a liverpool.com Kerkez szavait, aki a következő idényben már a Liverpool oszlopos tagja lehet a védelem bal oldalán.
