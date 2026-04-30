Hiába bántották, Kerkez Milost nem érdekli a szurkolók kritikája

Kerkez Milos első liverpooli idénye hamarosan a végéhez ér. A kezdeti nehézségek és hullámzó teljesítmény után a 22 esztendős futballista az idény derekától látványosan feljavult. A minap egy átfogó interjúban beszélt eddigi tapasztalatairól, valamint az őt ért kritikákra is reagált.

Kerkez Milos első szezonjában nem nyer trófeát a Liverpoollal – Fotó: Michael Regan

A tavaly nyáron 40 millió fontért a Bournemouthtól Liverpoolba szerződő játékos korántsem vett villámrajtot a Vörösöknél. Az első néhány hónapban rendre a kritikák kereszttüzébe került: elsősorban a meggondolatlanságát rótták fel neki.

Kerkez Milos kizárja a zajt

Ennek ellenére Arne Slot töretlen bizalmat szavazott neki, és egyértelműen első számú balhátvédként számolt vele a rutinos Andy Robertsonnal szemben. Az idő végül a holland szakembert igazolta, Kerkez pedig maga is beszélt arról, miként viszonyult a szurkolók véleményéhez:

Őszintén szólva nem figyeltem a kommenteket. Csak akkor vagyok aktív a közösségi médiában, ha éppen képeket teszek fel, de néha ezt is mások csinálják helyettem

– fogalmazott Kerkez, majd hozzátette:

Tudjuk, hogy a média jelentős tényező, különösen Angliában. Az emberek beszélnek, sok mindent mondanak, de én csak magamra és a pályára koncentrálok. Bízom magamban, tudom, mit akarok elérni Liverpoolban.

Kerkez Milos első liverpooli idényében eddig 44 mérkőzésen jutott szóhoz, ezeken két gólt és két gólpasszt szerzett. Bár a mutatói elmaradnak a Bournemouth színeiben nyújtott utolsó szezonjától, fontos megemlíteni, hogy játékpercei számottevően csökkentek, és Arne Slot irányítása alatt jóval kevesebb szerep jut neki a támadásoknál, mint korábbi klubjánál.