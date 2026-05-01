Vége a szédületes bajnoki sorozatnak? A Fradi nagy riválisánál minden eldőlhet

Zsinórban 14-szer nyert bajnokságot Bulgáriában, de most elbukhat a Ludogorec Razgrad. Szombaton kiderül, elszáll-e a gyakori Fradi-rivális minden esélye a címvédésre.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.05.01. 12:30
Szombaton véget érhet Európa leghosszabb bajnoki sorozata: 14 év és arany után minden bizonnyal letaszítják a bolgár futball trónjáról a Ludogorec Razgradot, amely az utóbbi években kilencszer csapott össze a Fradival a nemzetközi kupákban (legutóbb az Európa-liga februári rájátszásában).

Ahogy Lenny Joseph (jobbra) és a Fradi ellen az El-rájátszást, 14 év után a bolgár bajnoki címet is elbukja a Ludogorec
Ahogy Lenny Joseph (jobbra) és a Fradi ellen az El-rájátszást, 14 év után a bolgár bajnoki címet is elbukhatja a Ludogorec (Fotó: David Balogh – UEFA)

Ha az éllovas Levszki legyőzi a második helyezett CSZKA-t a szófiai derbin, akkor a dobogó harmadik fokán álló Ludogorec már biztosan nem védheti meg a bajnoki címét, amelyet a 2011/12-es szezon megnyerése óta nem engedett át másnak. (Érdekesség, hogy eközben a Fradi nagy sorozata is veszélyben, a magyar bajnokcsapat 2019-től hétszer nyerte meg az NB I pontversenyét, most azonban jobban áll kihívója, a Győri ETO.)

Európai listavezető a Fradi állandó riválisa

Ha itt szakad vége a Ludogorec sikersorozatának, akkor a lett Skonto Riga (1991-2004) és a gibraltári Lincoln Red Imps (2003-16) mellett holtversenyben marad első a Ludo az európai labdarúgó-élvonalak legtovább regnáló bajnokai között.

A leghosszabb bajnoki sorozatok Európában:

1-3. Skonto Riga (lett, 1991-2004), Lincoln Red Imps (gibraltári, 2003-16), Ludogorec Razgrad (bolgár, 2012-26): 14 bajnoki cím;

4-5. Rosenborg (norvég, 1992-2004), BATE Boriszov (fehérorosz, 2016-18): 13 bajnoki cím;

6-7. Dinamo Zagreb (horvát, 2006-16), Bayern München (német, 2013-23): 11 bajnoki cím;

8-12. MTK (magyar, 1914, 1917-25), Dynamo Berlin (keletnémet, 1979-88), Dinamo Tbiliszi (grúz, 1990-99), Pjunyik Jereván (örmény, 2001-10), Sheriff Tiraspol (moldáv, 2001-10), Red Bull Salzburg (2014-23): 10 bajnoki cím.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu