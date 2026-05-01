Vége a szédületes bajnoki sorozatnak? A Fradi nagy riválisánál minden eldőlhet
Zsinórban 14-szer nyert bajnokságot Bulgáriában, de most elbukhat a Ludogorec Razgrad. Szombaton kiderül, elszáll-e a gyakori Fradi-rivális minden esélye a címvédésre.
Szombaton véget érhet Európa leghosszabb bajnoki sorozata: 14 év és arany után minden bizonnyal letaszítják a bolgár futball trónjáról a Ludogorec Razgradot, amely az utóbbi években kilencszer csapott össze a Fradival a nemzetközi kupákban (legutóbb az Európa-liga februári rájátszásában).
Ha az éllovas Levszki legyőzi a második helyezett CSZKA-t a szófiai derbin, akkor a dobogó harmadik fokán álló Ludogorec már biztosan nem védheti meg a bajnoki címét, amelyet a 2011/12-es szezon megnyerése óta nem engedett át másnak. (Érdekesség, hogy eközben a Fradi nagy sorozata is veszélyben, a magyar bajnokcsapat 2019-től hétszer nyerte meg az NB I pontversenyét, most azonban jobban áll kihívója, a Győri ETO.)
Európai listavezető a Fradi állandó riválisa
Ha itt szakad vége a Ludogorec sikersorozatának, akkor a lett Skonto Riga (1991-2004) és a gibraltári Lincoln Red Imps (2003-16) mellett holtversenyben marad első a Ludo az európai labdarúgó-élvonalak legtovább regnáló bajnokai között.
A leghosszabb bajnoki sorozatok Európában:
1-3. Skonto Riga (lett, 1991-2004), Lincoln Red Imps (gibraltári, 2003-16), Ludogorec Razgrad (bolgár, 2012-26): 14 bajnoki cím;
4-5. Rosenborg (norvég, 1992-2004), BATE Boriszov (fehérorosz, 2016-18): 13 bajnoki cím;
6-7. Dinamo Zagreb (horvát, 2006-16), Bayern München (német, 2013-23): 11 bajnoki cím;
8-12. MTK (magyar, 1914, 1917-25), Dynamo Berlin (keletnémet, 1979-88), Dinamo Tbiliszi (grúz, 1990-99), Pjunyik Jereván (örmény, 2001-10), Sheriff Tiraspol (moldáv, 2001-10), Red Bull Salzburg (2014-23): 10 bajnoki cím.
