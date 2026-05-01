Vége a szédületes bajnoki sorozatnak? A Fradi nagy riválisánál minden eldőlhet

Szombaton véget érhet Európa leghosszabb bajnoki sorozata: 14 év és arany után minden bizonnyal letaszítják a bolgár futball trónjáról a Ludogorec Razgradot, amely az utóbbi években kilencszer csapott össze a Fradival a nemzetközi kupákban (legutóbb az Európa-liga februári rájátszásában).

Ahogy Lenny Joseph (jobbra) és a Fradi ellen az El-rájátszást, 14 év után a bolgár bajnoki címet is elbukhatja a Ludogorec (Fotó: David Balogh – UEFA)

Ha az éllovas Levszki legyőzi a második helyezett CSZKA-t a szófiai derbin, akkor a dobogó harmadik fokán álló Ludogorec már biztosan nem védheti meg a bajnoki címét, amelyet a 2011/12-es szezon megnyerése óta nem engedett át másnak. (Érdekesség, hogy eközben a Fradi nagy sorozata is veszélyben, a magyar bajnokcsapat 2019-től hétszer nyerte meg az NB I pontversenyét, most azonban jobban áll kihívója, a Győri ETO.)

Európai listavezető a Fradi állandó riválisa

Ha itt szakad vége a Ludogorec sikersorozatának, akkor a lett Skonto Riga (1991-2004) és a gibraltári Lincoln Red Imps (2003-16) mellett holtversenyben marad első a Ludo az európai labdarúgó-élvonalak legtovább regnáló bajnokai között.