MLSZ és Varga Barnabás: miről beszélt Robbie Keane a Fradi meccse után?
Érzelmes interjúban nehézségeket említett a Fradi mestere. Összegyűjtöttük három pontba azokat a tényezőket, amelyek nehezítették idén Robbie Keane vezetőedző munkáját.
A bajnoki aranyéremről dönthet a labdarúgó-NB I vasárnapi rangadója. A Győr-Fradi meccs előtt a ferencvárosiak több győzelmüknek köszönhetően vezetik a tabellát riválisuk előtt. Négy fordulóval a zárás előtt Robbie Keane vezetőedző azt mondta, edzői pályafutása legnagyobb tette lenne a címvédés az FTC-vel.
Az ír szakember az FTC-PAFC (2-1) találkozó után beszélt arról, komoly nehézségei voltak egész évben.
Számomra teljesen mindegy, hogy akár az utolsó mérkőzésen nyerjük meg a bajnokságot. De ha sikerül, akkor talán az lesz az egyik legnagyobb dolog, amit a karrierem során elértem edzőként, hiszen azok a nehézségek, amik voltak ebben az évben, nagyon sokat nyomnak a latba
– mondta Keane, aki ugyanakkor nem tért ki a hátráltató tényezőkre.
Cikkünkben összeszedtük három pontot, ezek biztosan nem segítették a Ferencváros munkáját.
1. Az MLSZ magyarszabálya
A Ferencváros már a megszületésétől bírálja a Magyar Labdarúgó-szövetség magyarszabályát. Az ajánlat kimondja, hogy egyszerre öt magyarnak mindig a pályán kell lennie. A Fradi ez alapján igazolt, s a külföldieket sem tudott könnyebben a csapathoz csábítani, hiszen nem tudott nekik helyet garantálni a bajnokikon. Robbie Keane legutóbb a Diósgyőr elleni 3-1-re megnyert összecsapás után érzékeltette, nehéz megfelelni a szabálynak.
„A nemzetközi meccseken jobban szerepeltünk, pontosan azért, mert ott azt játszatunk, akit akarunk, akkor, amikor akarunk. Ma a félidőben variálnunk kellett, hogy ha őt lehozom, akkor őt be kell hoznom, tíz percen keresztül ezen agyaltunk.”
2. Hiányzó kulcsemberek
A Ferencváros a szezon közben adta el két legjobb játékosát. Varga Barnabás Görögországba, Tóth Alex Angliába távozott januárban. Értük 16,5 millió euró (6 milliárd forint) érkezett a klub számlájára, szakmailag azonban kihívást jelentett a pótlásuk.
3. Pocsék hazai forma
A Fradi az NB I-ben rengeteg váratlan vereségbe szaladt bele hazai pályán. Győzött a Groupama Arénában a Puskás Akadémia, a Nyíregyháza, a ZTE, a Debrecen és a Győr, de a kiesőjelölt Diósgyőr is pontot rabolt. Keane most annak örülhet, hogy a helyzet normalizálódott, s a csapat éppen két hónapja veretlen a labdarúgó-NB I-ben.
Fontos meccsek Robbie Keane és a Fradi előtt
A következő két meccsen eldőlhet az egész szezon a Ferencvárosnál. A gárda a Győr elleni bajnoki rangadó után (vasárnap, 19.30, Tv: M4 Sport) szintén a győriekkel játszik a Magyar Kupa elődöntőjében március 22-én, szerdán.
