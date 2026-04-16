MLSZ és Varga Barnabás: miről beszélt Robbie Keane a Fradi meccse után?

A bajnoki aranyéremről dönthet a labdarúgó-NB I vasárnapi rangadója. A Győr-Fradi meccs előtt a ferencvárosiak több győzelmüknek köszönhetően vezetik a tabellát riválisuk előtt. Négy fordulóval a zárás előtt Robbie Keane vezetőedző azt mondta, edzői pályafutása legnagyobb tette lenne a címvédés az FTC-vel.

Robbie Keane a legfontosabb meccsekre készül (Fotó: Kovacs Peter)

Az ír szakember az FTC-PAFC (2-1) találkozó után beszélt arról, komoly nehézségei voltak egész évben.

Számomra teljesen mindegy, hogy akár az utolsó mérkőzésen nyerjük meg a bajnokságot. De ha sikerül, akkor talán az lesz az egyik legnagyobb dolog, amit a karrierem során elértem edzőként, hiszen azok a nehézségek, amik voltak ebben az évben, nagyon sokat nyomnak a latba

– mondta Keane, aki ugyanakkor nem tért ki a hátráltató tényezőkre.

Cikkünkben összeszedtük három pontot, ezek biztosan nem segítették a Ferencváros munkáját.

1. Az MLSZ magyarszabálya

A Ferencváros már a megszületésétől bírálja a Magyar Labdarúgó-szövetség magyarszabályát. Az ajánlat kimondja, hogy egyszerre öt magyarnak mindig a pályán kell lennie. A Fradi ez alapján igazolt, s a külföldieket sem tudott könnyebben a csapathoz csábítani, hiszen nem tudott nekik helyet garantálni a bajnokikon. Robbie Keane legutóbb a Diósgyőr elleni 3-1-re megnyert összecsapás után érzékeltette, nehéz megfelelni a szabálynak.

„A nemzetközi meccseken jobban szerepeltünk, pontosan azért, mert ott azt játszatunk, akit akarunk, akkor, amikor akarunk. Ma a félidőben variálnunk kellett, hogy ha őt lehozom, akkor őt be kell hoznom, tíz percen keresztül ezen agyaltunk.”

2. Hiányzó kulcsemberek

A Ferencváros a szezon közben adta el két legjobb játékosát. Varga Barnabás Görögországba, Tóth Alex Angliába távozott januárban. Értük 16,5 millió euró (6 milliárd forint) érkezett a klub számlájára, szakmailag azonban kihívást jelentett a pótlásuk.

3. Pocsék hazai forma

A Fradi az NB I-ben rengeteg váratlan vereségbe szaladt bele hazai pályán. Győzött a Groupama Arénában a Puskás Akadémia, a Nyíregyháza, a ZTE, a Debrecen és a Győr, de a kiesőjelölt Diósgyőr is pontot rabolt. Keane most annak örülhet, hogy a helyzet normalizálódott, s a csapat éppen két hónapja veretlen a labdarúgó-NB I-ben.