Robbie Keane már fenyegetőzik, ezért szenved az NB I-ben a Fradi
A szezonban már harmadszor szenvedett odahaza vereséget a Ferencváros az NB I-ben. Mutatunk három okot, ezért botladozik idehaza a Fradi.
Főleg az otthoni rossz formája miatt nem vezeti a Ferencváros a labdarúgó NB I tabelláját. A Fradit hétvégén a Nyíregyháza győzte le a Groupama Arénában 3-1-re, a csapatnak a szezonban ez volt a harmadik bajnoki veresége, mindegyiket hazai pályán szenvedte el. Korábban a Puskás Akadémia és hatalmas meglepetésre a ZTE tudott nyerni a Ferencváros pályáján. Pánikra egyelőre nincs ok, az FTC a vesztett pontokat tekintve ugyanúgy áll, mint az éllovas Debrecen. Ugyanakkor megvannak az okai annak, hogy miért botladozik Robbie Keane együttese.
Cikkünkben három okot mutatunk be, ezek miatt is lehet idehaza gyengébb az Európa-ligában veretlen Fradi
1. Magyarszabály
A Fradi idei 10 nemzetközi meccséből csak egyet veszített el, a Qarabag elleni BL-kudarc a Bajnokok Ligája főtáblás szereplésbe került. Az Európa-ligában a főtáblán négy meccséből hármat is megnyert a gárda, egyszer pedig döntetlent játszott. Igaz, a zöld-fehéreket a nemzetközi porondon nem kötelezi a magyarszabály, azaz nem kell, hogy egyszerre öt magyar legyen ott a pályán. A belga Toon Raemaekers például kulcsember az EL-ben, az NB I-ben pedig éppen azokon a meccseken ragadt a kispadon, amelyeket otthon elveszített a Fradi. De ugyanígy Kristoffer Zachariassen és Naby Keita is jóval kevesebb lehetőséget kap a bajnokságban.
2. Nemzetközi kupa
Akárcsak tavaly ősszel, úgy idén is megfigyelhető: a Fradi addig botladozik az NB I-ben, amíg érintett a nemzetközi kupában. A zöld-fehérek februárban estek ki az El-ből, akkor még ötpontos volt a hátrány a Puskás Akadémiával szemben. Addig négy NB I-es vereséget számlált a gárda, amely azt követően egyetlen meccset sem veszített el, s be is húzta sorozatban a hetedik bajnoki címét.
3. Hátrányból nehezebb
Ha a Ferencváros hátrányba kerül, akkor idehaza nehezebben töri fel a betömörülő védelmeket. Így volt ez hétvégén a Nyíregyháza ellen is. Robbie Keane vezetőedző az ősszel már másodszor nyilatkozta azt, ha tehette volna, mind a 11 játékosát lecserélné. Most sem türtőztette magát az ír szakember.
"Mindhárom gólunkat bedobásból kaptuk, valószínűleg személyi változtatásokra lesz szükség. Az első két gól is így született, és miután szépíteni tudtunk, amit nem érdemeltünk meg, egyből kaptunk még egy gólt bedobásból. Nem tudom, hogy mi a megoldás, de elmondom még egyszer, hogyha nem változnak a dolgok, személyi változtatásokat kell eszközölnünk"
- mondta Robbie Keane.
Rázós hét előtt a Fradi
A Ferencvárosra a héten két idegenbeli meccs vár. Csütörtökön az Európa-ligában a Fenerbahce lesz az ellenfél (18.45, Tv: M4 Sport), vasárnap pedig a Puskás Akadémiához látogat a Fradi az NB I-ben (19.30, Tv: M4 Sport).
