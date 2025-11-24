Robbie Keane már fenyegetőzik, ezért szenved az NB I-ben a Fradi

Főleg az otthoni rossz formája miatt nem vezeti a Ferencváros a labdarúgó NB I tabelláját. A Fradit hétvégén a Nyíregyháza győzte le a Groupama Arénában 3-1-re, a csapatnak a szezonban ez volt a harmadik bajnoki veresége, mindegyiket hazai pályán szenvedte el. Korábban a Puskás Akadémia és hatalmas meglepetésre a ZTE tudott nyerni a Ferencváros pályáján. Pánikra egyelőre nincs ok, az FTC a vesztett pontokat tekintve ugyanúgy áll, mint az éllovas Debrecen. Ugyanakkor megvannak az okai annak, hogy miért botladozik Robbie Keane együttese.

Robbie Keane foghatta a fejét a Fradi szombati meccse után

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Cikkünkben három okot mutatunk be, ezek miatt is lehet idehaza gyengébb az Európa-ligában veretlen Fradi

1. Magyarszabály

A Fradi idei 10 nemzetközi meccséből csak egyet veszített el, a Qarabag elleni BL-kudarc a Bajnokok Ligája főtáblás szereplésbe került. Az Európa-ligában a főtáblán négy meccséből hármat is megnyert a gárda, egyszer pedig döntetlent játszott. Igaz, a zöld-fehéreket a nemzetközi porondon nem kötelezi a magyarszabály, azaz nem kell, hogy egyszerre öt magyar legyen ott a pályán. A belga Toon Raemaekers például kulcsember az EL-ben, az NB I-ben pedig éppen azokon a meccseken ragadt a kispadon, amelyeket otthon elveszített a Fradi. De ugyanígy Kristoffer Zachariassen és Naby Keita is jóval kevesebb lehetőséget kap a bajnokságban.

2. Nemzetközi kupa

Akárcsak tavaly ősszel, úgy idén is megfigyelhető: a Fradi addig botladozik az NB I-ben, amíg érintett a nemzetközi kupában. A zöld-fehérek februárban estek ki az El-ből, akkor még ötpontos volt a hátrány a Puskás Akadémiával szemben. Addig négy NB I-es vereséget számlált a gárda, amely azt követően egyetlen meccset sem veszített el, s be is húzta sorozatban a hetedik bajnoki címét.

3. Hátrányból nehezebb

Ha a Ferencváros hátrányba kerül, akkor idehaza nehezebben töri fel a betömörülő védelmeket. Így volt ez hétvégén a Nyíregyháza ellen is. Robbie Keane vezetőedző az ősszel már másodszor nyilatkozta azt, ha tehette volna, mind a 11 játékosát lecserélné. Most sem türtőztette magát az ír szakember.