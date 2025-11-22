Döbbenetes Fradi-vereség, az újonc lesújtott az Üllői úton

A Nyíregyháza története során még soha nem nyert a Ferencváros otthonában bajnoki meccset. Ennek ellenére a 3. percben csendre intette a Groupama Arénát a vendégcsapat: Manner elé pattant a labda, ő pedig 13 méterről, igazítás nélkül, a bal felső sarokba zúdította, Dibusz hiába vetődött (0-1). A hidegzuhany után nehezen tért magához a Fradi, sőt, tíz perccel később ismét Manner veszélyeztetett, lapos lövését bravúrral védte Dibusz. A 30. percben jött az újabb vendégtalálat a Fradi-Nyíregyháza meccsen: Antonov indításával Gilbert indult el a bal oldalon, majd pontosan passzolt Kovácsrétihez, aki jobbszélső pozícióból lőtt a kapuba (0-2).

Kovácsréti Márk (középen) gólt szerzett a Fradi-Nyíregyháza mérkőzésen Fotó: Nemzeti Sport

Fradi-Nyíregyháza: Varga sem tudta megmenteni a zöld-fehéreket

A második félidőben Robbie Keane együttese próbálta feltörni a Nyíregyháza védelmét, azonban a vendégek rendre tisztázni tudtak kapujuk előtt. A 82. percben felcsillant a remény a Ferencváros számára. A tizenhatoson belül szabálytalankodtak Vargával szemben, videózás után pedig Gruber Zsombor értékesítette a büntetőt (1-2). Erre azonnal jött a Nyíregyháza válasza: Toma kényszerítőzött Oláh Benjáminnal, majd Toma a visszakapott labdát az ötös sarkáról a hosszú sarokba lőtte (1-3). A mérkőzés eredménye az utolsó percben már nem változott, a Nyíregyháza a 3-1-es győzelemmel a kilencedik helyre lépett, a címvédő Ferencváros pedig a táblázat harmadik helyén maradt a Debrecen és a Paks mögött.

Október végén Bódog Tamás vette át az élvonalba idén visszatérő Nyíregyháza irányítását. Ez volt a harmadik meccse a csapattal, amellyel eddig veretlen, egy győzelem és két döntetlen a mérlege.