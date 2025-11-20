RETRO RÁDIÓ

Válságstábot hívtak össze a Fradi ellenfelénél, nagy a baj

A Fenerbahce elnöke extra motivációval igyekszik lendületet adni a csapatnak. Sérülések és eltiltások hátráltatják a Fradi Európa-ligás török ellenfelét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.20.
Fradi Fenerbahce UEFA Európa-Liga

Krízishelyzet alakult ki a török Fenerbahce háza táján, amely elsősorban a jövő csütörtöki, Fradi elleni, kiemelten fontos Európa-liga-összecsapást érinti. A csapatnak szinte teljesen elfogytak a középpályásai a zöld-fehérek elleni isztambuli mérkőzésre.

Marco Asensio lehet a Fenerbahce egyik legveszélyesebb játkosa a Fradi ellen
Marco Asensio (balra) lehet a Fenerbahce egyik legveszélyesebb játékosa a Fradi ellen – Fotó: Anadolu

A török Milliyet szerint Domenico Tedesco vezetőedző válságstábot hívott össze a helyzet miatt. Állítólag négy középpályására sem számíthat az együttes a Ferencváros ellen: az eltiltás miatt hiányzó Ismail Yüksek és Fred, valamint a sorozatra nem nevezett Bartug Elmaz mellett sérülés miatt Sebastian Szymanski sem lesz bevethető.

Török értesülések szerint Tedesco és a szakmai stáb arra jutottak, hogy Edson Álvarez mellé az alapvetően szélső Marco Asensiót hozzák vissza középre, előttük pedig Anderson Talisca játszik majd.

A karcsú középpályás-állomány ellenére a török klub így is esélyesebbnek számít a találkozón, hiszen olyan világsztárokkal rendelkeznek a keretben, mint a Bajnokok Ligája-győztes kapus Ederson, vagy a PSG-től kölcsönvett Marco Asensio. Ennek ellenére a magyar rekordbajnok áll a tabellán előkelőbb pozícióban a mérkőzést megelőzően: a törökök két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel a középmezőnyben tanyáznak, míg Robbie Keane együttese a nyolcaddöntőt érő negyedik helyen áll.

Extra motiváció a Fradi legyőzésére?

Ráadásul a klub elnöke, Sadettin Saran különleges bónuszokat ajánlott fel a játékosoknak a következő három tétmérkőzés kapcsán. A hírek szerint a pluszjuttatás a Kayserispor, a Rizespor és a Ferencváros elleni találkozókra vonatkozik, és amennyiben a csapat mindhárom mérkőzést győzelemmel zárja, az extra összeg a fizetésük mellé kerül.

Az Fenerbahce–Fradi Európa-liga-összecsapást november 27-én, csütörtökön 18:45-től (tv: M4 Sport) rendezik Isztambulban.

