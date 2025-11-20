Válságstábot hívtak össze a Fradi ellenfelénél, nagy a baj
A Fenerbahce elnöke extra motivációval igyekszik lendületet adni a csapatnak. Sérülések és eltiltások hátráltatják a Fradi Európa-ligás török ellenfelét.
Krízishelyzet alakult ki a török Fenerbahce háza táján, amely elsősorban a jövő csütörtöki, Fradi elleni, kiemelten fontos Európa-liga-összecsapást érinti. A csapatnak szinte teljesen elfogytak a középpályásai a zöld-fehérek elleni isztambuli mérkőzésre.
A török Milliyet szerint Domenico Tedesco vezetőedző válságstábot hívott össze a helyzet miatt. Állítólag négy középpályására sem számíthat az együttes a Ferencváros ellen: az eltiltás miatt hiányzó Ismail Yüksek és Fred, valamint a sorozatra nem nevezett Bartug Elmaz mellett sérülés miatt Sebastian Szymanski sem lesz bevethető.
Török értesülések szerint Tedesco és a szakmai stáb arra jutottak, hogy Edson Álvarez mellé az alapvetően szélső Marco Asensiót hozzák vissza középre, előttük pedig Anderson Talisca játszik majd.
A karcsú középpályás-állomány ellenére a török klub így is esélyesebbnek számít a találkozón, hiszen olyan világsztárokkal rendelkeznek a keretben, mint a Bajnokok Ligája-győztes kapus Ederson, vagy a PSG-től kölcsönvett Marco Asensio. Ennek ellenére a magyar rekordbajnok áll a tabellán előkelőbb pozícióban a mérkőzést megelőzően: a törökök két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel a középmezőnyben tanyáznak, míg Robbie Keane együttese a nyolcaddöntőt érő negyedik helyen áll.
Extra motiváció a Fradi legyőzésére?
Ráadásul a klub elnöke, Sadettin Saran különleges bónuszokat ajánlott fel a játékosoknak a következő három tétmérkőzés kapcsán. A hírek szerint a pluszjuttatás a Kayserispor, a Rizespor és a Ferencváros elleni találkozókra vonatkozik, és amennyiben a csapat mindhárom mérkőzést győzelemmel zárja, az extra összeg a fizetésük mellé kerül.
Az Fenerbahce–Fradi Európa-liga-összecsapást november 27-én, csütörtökön 18:45-től (tv: M4 Sport) rendezik Isztambulban.
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó-kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
