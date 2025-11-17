RETRO RÁDIÓ

A Fradi-edző Robbie Keane kocsmában énekelte meg a magyarok végzetét – Videó

Az vesse rá az első követ, aki nem érti meg a boldogságát! A magyar–ír vb-selejtező drámája után Troy Parrottról dalolt egy pub színpadán a Fradi-tréner, Robbie Keane.

Szerző: LL
Létrehozva: 2025.11.17. 19:00
A vasárnapi, sorsdöntő világbajnoki selejtezőn csapatként – is – felülmúlta a mieinket az ír válogatott, de ha nincs a sérülése után bomba formába lendült Troy Parrott bámulatos produkciója, akkor most Szoboszlai Dominikék készülnének a márciusi pótselejtezőkre. A holland AZ Alkmaar 23 éves támadója az eddigi 33 mérkőzésén összesen 10 gólig jutott hazája legjobbjai között, méghozzá úgy, hogy ezek felét az utóbbi két mérkőzésen termelte. Előbb a favorit Portugália ellen (2-0) szerezte csapata mindkét gólját, majd a magyar–ír meccsen a Puskás Arénában triplázott (3-2 oda), ráadásul a vesztünket okozó kegyelemdöfést a 95. percben vitte be Dibusz Dénes kapujába és mindannyiunk szívébe. Nem csoda, hogy nemzeti hősként ünneplik – és ebből aktívan kivette a részét a Fradi ír edzője, Robbie Keane is.

Robbie Keane, a Fradi edzője megünnepelte a magyar-ír meccs főhősét
Robbie Keane dalra fakadt a budapesti magyar–ír meccs drámai végkifejlete láttán 
Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A korábbi 145-szörös ír válogatott csatárból lett labdarúgó-szakember Szoboszlaiék bukása után egy ír pub miniszínpadán állva ragadta meg a mikrofont és énekelte a Parrottot dicsőítő, „Troy Parrottból csak egy van” kezdetű szurkolói nótát, vezényelve a szórakozóhely alkalmi kórusát.


Persze érthető Keane boldogsága, még akkor is, ha a vesztes oldalon ott voltak a ferencvárosi játékosai (Dibusz mellett Varga Barnabás, Tóth Alex és a csereként beállt Ötvös Bence), a döbbent csendbe borult lelátón pedig nyilván a Fradi-szurkolók ezrei.

A videót egyébként eredetileg az egyik Dublinban élő híres ír színész, Laurence Kinlan (a fenti képen balra, még a portugálok legyőzése után) posztolta a Magyarország–Írország-meccs drámája után, miközben a háttérben a tévében a dartsvilágbajnok Luke Littler éppen megnyerte a Grand Slam of Darts döntőjét angol honfitársa, Luke Humphries ellen.

 

A magyar–ír (2-3) vb-selejtező összefoglalója:

