Robbie Keane akár holnap abbahagyja, a frászt hozta a szurkolókra a Fradi edzője

Robbie Keane a minap hosszú podcast beszélgetésen vett részt egy népszerű ír énekes (és egykori ifjúsági válogatott futballista), Nicky Byrne vendégeként. A Ferencváros labdarúgóinak vezetőedzője többek között családjáról is vallott a Westlife fiúegyüttes tagjának: nyilatkozott a szülei mellett a felesége és a gyermekeik fontos szerepéről az életében.

Robbie Keane-nek fontos a futball és az edzősködés, de első a család Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A családcentrikus Keane őszintén bevallotta: a szerettei nélkül biztosan nem futott volna be sikeres játékos-pályafutást, és a 2018-as visszavonulása óta edzőként dolgozva sem tartana ott, ahol, hiszen napi szinten óriási támogatást kap. A pályaedzői munkái után az izraeli Makkabi Tel-Aviv (2023–24), majd 2025 januárja óta a Fradi szakvezetőjeként dolgozó ír tréner nem tagadja, a felesége, Claudine és a fiaik, Robert és Hudson is nagy áldozatokat hoznak miatta.

Robbie Keane: A család a legfontosabb

„Claudine a legnagyobb szurkolóm. Ha belegondolsz, mit csinálok távol az otthonunktól... Sokat voltunk távol egymástól. De megérti, mennyire szeretem, amit csinálok és amit el akarok érni.”

Az ő támogatása nélkül nem csinálnám, nem nyernék bajnokságokat és kupákat, mert számomra a család a legfontosabb. Ha azt akarnák, hogy abbahagyjam, akár holnap abbahagynám

– mondta a Fradi edzője, hozzátéve: a családja bónusz az életében; szerencsésnek érzi magát, hogy olyasmivel foglalkozhat, amit szeret, és a szerettei támogatása lehetővé teszi számára, hogy a mindent beleadjon a futballba.

A Fradival a második magyar bajnoki címért küzdő Robbie Keane alig tudta szavakba önteni, mennyire hálás a szüleinek is, amiért mindent megtettek érte és a testvéreiért, és lehetővé tették, hogy az álmainak éljen.

„Apámnak semmi köze nem volt a futballhoz, énekes volt és azzal keresett pénzt, hogy országszerte pubokban lépett föl, de mire visszatért, nem sok maradt neki: ő volt a világon a legnagyvonalúbb ember, mindenkit meghívott egy korsó sörre. Anyám takarítónőként dolgozott az iskolánkban. Képzelhetitek, nem sok minden történt velünk gyerekkorunkban, de úgy éreztem, mindent megkaptam tőlük” – emlékezett vissza Keane.