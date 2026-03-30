Kiderült, kik ugorhatnak be Robbie Keane helyére

Igor Tudort már hat meccs után kirúgták, de ki lesz az utóda? Robbie Keane nevét is bedobták a Tottenham edzőjelöltjeként.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.30. 15:45
43 nappal a kinevezése után, hét meccsel a háta mögött közös megegyezéssel szerződést bontott Igor Tudorral a Tottenham Hotspur vezetősége. A szezonbeli harmadik edzőjére váró Premier League-futballcsapatnál a BBC szerint újra felmerült ugyan Robbie Keane neve, de továbbra is csak rövid távra, a nyári szünetig neveznék ki hajdani klubjánál – márpedig mindenki számára nyilvánvaló, hogy ezért nem hagyná el a Ferencváros kispadját. Az ír Fradi-tréner helyett így más megoldás után kell nézniük a világ 9. legértékesebb játékoskeretével a kieséstől fenyegetett londoniaknak.

Pochettino (jobbra) túl későn jöhetne, Robbie Keane pedig nem vállal átmeneti edzősködést Fotó: PA Images

A Spurs-szurkolók álomedzője, Mauricio Pochettino már nem szerepel a legvalószínűbb jelöltek között, hiszen a posztot 2014-től 2019-ig már betöltött argentin szakember legkorábban a nyári világbajnokság után "szabadulhat" az USA szövetségi kapitányaként betöltött munkaköréből. 

Így a Transfermarkt szerint az olasz Roberto De Zerbi a legesélyesebb, csakhogy a korábbi Brighton-edzőt hiába menesztették másfél hónapja az Olympique Marseille-től a PSG elleni 0-5 után, ő csak a nyári felkészüléstől vállalná a feladatot – ráadásul akkor is csak az élvonalban maradás esetén. 

Az angol Sean Dyche (legutóbb, a februári menesztéséig: Nottingham) szintén munkanélküli, ráadásul ő az Evertont és a Burnleyt is megóvta már a kieséstől.

Új és meglepő név az osztrák Adi Hütteré, aki ugyan tapasztalt edző és hazáján (Salzburg) kívül szerzett tapasztalatot a svájci (Young Boys), a német (Eintracht Frankfurt) és a francia élvonalban (Monaco) is, a Tottenham élethalálharcában rizikót jelentene, hogy az angol Premier League-ben még nem dolgozott.

Hütteren kívül a portugál Marco Silva és az angol Ryan Mason is szóba jöhet a nyárig – vélhetően De Zerbi érkezéséig – szóló átmeneti feladatra. Csakhogy előbbit ki kéne vásárolni a 9. helyezett Fulhamtől, ráadásul ő egyszer már kiesett a Hull Cityvel. Utóbbi pedig 2018-tól tavaly nyárig az ifjúsági csapatoktól a profik másod-, és megbízott edzői posztjáig mindenhol megfordulva jól ismeri a klubot, de a másodosztályú West Bromnál (a magyar válogatott Callum Styles csapatánál) töltött ősze nagyon rosszul sikerült, és soka kételkednek abban, hogy megfelelő kaliberű szakember-e a 802,5 millió eurós (313 milliárd forint) játékoskeret gatyába rázásához.

A Premier League állása a tabella végén:

15. Leeds 33 pont

16. Nottingham 32

17. Tottenham 30

18. West Ham 29

19. Burnley 20

20. Wolverhampton 17

(Az utolsó három esik ki.)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
