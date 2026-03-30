Kiderült, kik ugorhatnak be Robbie Keane helyére

43 nappal a kinevezése után, hét meccsel a háta mögött közös megegyezéssel szerződést bontott Igor Tudorral a Tottenham Hotspur vezetősége. A szezonbeli harmadik edzőjére váró Premier League-futballcsapatnál a BBC szerint újra felmerült ugyan Robbie Keane neve, de továbbra is csak rövid távra, a nyári szünetig neveznék ki hajdani klubjánál – márpedig mindenki számára nyilvánvaló, hogy ezért nem hagyná el a Ferencváros kispadját. Az ír Fradi-tréner helyett így más megoldás után kell nézniük a világ 9. legértékesebb játékoskeretével a kieséstől fenyegetett londoniaknak.

A Spurs-szurkolók álomedzője, Mauricio Pochettino már nem szerepel a legvalószínűbb jelöltek között, hiszen a posztot 2014-től 2019-ig már betöltött argentin szakember legkorábban a nyári világbajnokság után "szabadulhat" az USA szövetségi kapitányaként betöltött munkaköréből.

Robbie Keane helyett melyikük lesz az új Spurs-edző?

Így a Transfermarkt szerint az olasz Roberto De Zerbi a legesélyesebb, csakhogy a korábbi Brighton-edzőt hiába menesztették másfél hónapja az Olympique Marseille-től a PSG elleni 0-5 után, ő csak a nyári felkészüléstől vállalná a feladatot – ráadásul akkor is csak az élvonalban maradás esetén.

Az angol Sean Dyche (legutóbb, a februári menesztéséig: Nottingham) szintén munkanélküli, ráadásul ő az Evertont és a Burnleyt is megóvta már a kieséstől.

Új és meglepő név az osztrák Adi Hütteré, aki ugyan tapasztalt edző és hazáján (Salzburg) kívül szerzett tapasztalatot a svájci (Young Boys), a német (Eintracht Frankfurt) és a francia élvonalban (Monaco) is, a Tottenham élethalálharcában rizikót jelentene, hogy az angol Premier League-ben még nem dolgozott.

Hütteren kívül a portugál Marco Silva és az angol Ryan Mason is szóba jöhet a nyárig – vélhetően De Zerbi érkezéséig – szóló átmeneti feladatra. Csakhogy előbbit ki kéne vásárolni a 9. helyezett Fulhamtől, ráadásul ő egyszer már kiesett a Hull Cityvel. Utóbbi pedig 2018-tól tavaly nyárig az ifjúsági csapatoktól a profik másod-, és megbízott edzői posztjáig mindenhol megfordulva jól ismeri a klubot, de a másodosztályú West Bromnál (a magyar válogatott Callum Styles csapatánál) töltött ősze nagyon rosszul sikerült, és soka kételkednek abban, hogy megfelelő kaliberű szakember-e a 802,5 millió eurós (313 milliárd forint) játékoskeret gatyába rázásához.