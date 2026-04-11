„Elvesztettünk egy játékost” - Robbie Keane durván kiakadt a Fradi meccse után

Az első félidőben még hátrányban volt, végül 3-1-re nyert a Ferencváros a labdarúgó-NB I 29 fordulójában. A Fradi-DVTK találkozón Robbie Keane vezetőedző a lefújás után amiatt panaszkodott, hogy két emberétől is idő előtt kellett megválnia. Bamidele Yusufot a 19. percben le kellett vinni a pályáról, a szünetben beálló majd egyenlítő Elton Acolatse pedig a negyed órával a vége előtt kért cserét.

„Nem tudom, hogy a sérültjeink hogy vannak, de azt igen, hogy két durva belépő volt, két jó játékos ellen. A jó játékosokat pedig védeni kell. Ha az Elton elleni szabálytalanság sárga lap, akkor Yusuf lerúgása miért nem? Azért, mert az volt az első belépő a meccsen? De ez nem szabadna, hogy számítson. Első vagy a kilencvenedik perc, a sárga lap az sárga lap. Ezt nem tudom felfogni. Most elvesztettünk egy játékost pár napra, vagy két hétre, nem tudom. Ha azt akarják, hogy jó játékosok játszanak a bajnokságban, meg kell védeni őket” - mondta az ír szakember.

Keane egy újságírói kérdésre arról is beszélt, mekkora kihívást jelent számukra az MLSZ magyarszabály betartása.

„A nemzetközi meccseken jobban szerepeltünk, pontosan azért, mert ott azt játszatunk, akit akarunk, akkor amikor akarunk. Ma a félidőben variálnunk kellett, hogy ha őt lehozom, akkor őt be kell hoznom, tíz percen keresztól ezen agyaltunk” - fogalmazott a vezetőedző.