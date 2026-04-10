Szökőévente egyszer látni olyan gólt, amilyen a Fradi-DVTK meccsen esett - videó

Fordított és nyert a címvédő. Ritkán látható kapushibából potyagól is esett az FTC-DVTK meccsen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 21:53
Módosítva: 2026.04.10. 21:53
Fradi DVTK NB I

Győzelmi kényszerben lépett pályára Robbie Keane vezetőedző csapata a péntek esti FTC-DVTK NB I-es bajnokin, miután a címvédő riválisa, az ETO FC magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott a Puskás Akadémia otthonában.

Fordított és megnyerte az FTC-DVTK mérkőzést a címvédő
Fotó: FTC / Facebook

Kényszerhelyzet ide vagy oda, a DVTK szerezte meg a vezetést az első félidő közepén: Osváth Attila lábán pattant meg egy diósgyőri beadás, amit aztán Pető Milán fejelt a Fradi kapujába. A zöld-fehérek a második félidő elején előbb egyenlítettek – Elton Acolatse ívelt távolról a hálóba úgy, hogy Megyeri Gábor azt hitte, a kapu felé megy a labda, ezért elengedte azt –, majd Lenny Joseph góljával meg is fordították a mérkőzést. Sőt, negyedórával a vége előtt Mariano Gómez döntötte el a találkozót és állította be a 3-1-es végeredményt egy fejesgóllal. 

Ezzel a győzelemmel a Ferencváros ismét 3 pontra megközelítette a listavezető győrieket – egy mérkőzéssel viszont kevesebbet játszott, így kedden, a Puskás Akadémia elleni, elhalasztott mérkőzésen (18:45, tv: M4 Sport) teljesen ledolgozhatja a különbséget.

Videón az FTC-DVTK meccsen esett potyagól:

 

