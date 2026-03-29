A Fradi sztárjának fogalma sincs, mi történt a válogatott öltözőjében
Csereként beállva gólpasszt adott Osváth Attila a válogatott meccsen. A magyar-szlovén találkozón a Fradi játékosa is kellett a javuláshoz.
Ellentétes félidőket hozott a magyar-szlovén meccs a Puskás Arénában. Az első játékrészben kevés lehetőség volt, a szünetben a cserék azonban felpörgették Marco Rossi csapatát. A mieink akár több góllal is nyerhettek volna, az egyetlen találatot pedig cserék hozták össze.
A Ferencváros játékosa, Osváth Attila jobboldali beadása után Schön Szabolcs talált a kapuba. Osváth a meccs után elmondta, nem tudja, mi zajlott a szünetben az öltözőben.
Fogalmam sincs mi történt, milyen változtatást kértek. Én kint voltam, melegítettem. Később a mester azt kérte, hogy próbálkozzak beadásokkal
"Örülök, hogy jól sikerült a beadásom. Őszintén megmondom, amikor beadtam a labdát nem is láttam Schön Szabolcsot, csak Bárány Donátot"
- mondta Osváth, aki ezúttal egyedül képviselte a Fradit a magyar válogatottban.
Magyar-szlovén: két újonc
Marco Rossi a második félidőben két újoncot avatott a válogatottban. Két debreceni játékos, Bárány Donát és Szűcs Tamás egyaránt először ölthették magukra a címeres mezt.
