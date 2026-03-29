RETRO RÁDIÓ

A Fradi sztárjának fogalma sincs, mi történt a válogatott öltözőjében

Csereként beállva gólpasszt adott Osváth Attila a válogatott meccsen. A magyar-szlovén találkozón a Fradi játékosa is kellett a javuláshoz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.29. 06:15
Ellentétes félidőket hozott a magyar-szlovén meccs a Puskás Arénában. Az első játékrészben kevés lehetőség volt, a szünetben a cserék azonban felpörgették Marco Rossi csapatát. A mieink akár több góllal is nyerhettek volna, az egyetlen találatot pedig cserék hozták össze.

A 79. percben jött a gól a magyar-szlovén meccsen Fotó: Tumbász Hédi

A Ferencváros játékosa, Osváth Attila jobboldali beadása után Schön Szabolcs talált a kapuba. Osváth a meccs után elmondta, nem tudja, mi zajlott a szünetben az öltözőben.

Fogalmam sincs mi történt, milyen változtatást kértek. Én kint voltam, melegítettem. Később a mester azt kérte, hogy próbálkozzak beadásokkal

"Örülök, hogy jól sikerült a beadásom. Őszintén megmondom, amikor beadtam a labdát nem is láttam Schön Szabolcsot, csak Bárány Donátot"

- mondta Osváth, aki ezúttal egyedül képviselte a Fradit a magyar válogatottban.

Magyar-szlovén: két újonc

Marco Rossi a második félidőben két újoncot avatott a válogatottban. Két debreceni játékos, Bárány Donát és Szűcs Tamás egyaránt először ölthették magukra a címeres mezt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
