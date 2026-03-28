Élő adásban üzent szerelmének a magyar válogatott újonca

A magyar válogatott 1-0-s győzelemmel kezdte a felkészülési mérkőzések sorát Szlovénia ellen. A találkozó különösen emlékezetes marad Bárány Donát számára, hiszen a DVSC támadója ezen az összecsapáson mutatkozott be a nemzeti csapatban. Marco Rossi a szünet után, a 46. percben küldte pályára a debreceni csatárt, aki rögtön egy nagy lehetőségig jutott, ám helyzetét nem sikerült gólra váltania. Bárány ennek ellenére rendkívül hálás azért, hogy a párja és a családja mindenben támogatta őt.

Bárány Donát (jobbra) bemutatkozott a válogatottban a magyar-szlovén meccsen Fotó: Bors/ Tumbász Hédi

Bárány Donát nagyon hálás a szerelmének

Ez egy óriási mérföldkő a pályafutásomban. Szeretném megköszönni a páromnak, a családomnak, akik mindig mellettem álltak, valamint minden korábbi csapattársamnak és edzőmnek, hogy eljuthattam idáig

- nyilatkozta a mérkőzés után az M4 Sportnak a támadó, aki a nagy helyzetére is kitért.

Egész életemben erre készültem. Nagyon vártam ezt a pillanatot, és tudtam, hogy amikor pályára lépek, mindent megteszek. Éreztem, hogy meg tudom verni a védőt, már előtte voltam, bele tudtam tenni a lábam, de végül pont telibe találtam a kapust. Nagyon sajnálom, az lett volna az igazi, ha gól tudok szerezni a bemutatkozásomon, de a legfontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést.

A találkozón klubtársa, Szűcs Tamás is csereként lépett pályára, így a lefújás után mindketten örömmel értékelték az estét, hiszen ugyanazon a találkozón debütálhattak a nemzeti csapatban.

"Gratuláltunk egymásnak, nagyon jó barátok vagyunk, Debrecenben is sok időt töltünk együtt a pályán. Ez külön öröm, hogy ketten egyszerre tudtunk bemutatkozni."

- zárta Bárány.