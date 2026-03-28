RETRO RÁDIÓ

Élő adásban üzent szerelmének a magyar válogatott újonca

A DVSC támadója először ölthette magára a címeres mezt. Bárány Donát külön kiemelte, mennyire hálás a kedvesének és a családjának a támogatásért.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.28. 21:06
A magyar válogatott 1-0-s győzelemmel kezdte a felkészülési mérkőzések sorát Szlovénia ellen. A találkozó különösen emlékezetes marad Bárány Donát számára, hiszen a DVSC  támadója ezen az összecsapáson mutatkozott be a nemzeti csapatban. Marco Rossi a szünet után, a 46. percben küldte pályára a debreceni csatárt, aki rögtön egy nagy lehetőségig jutott, ám helyzetét nem sikerült gólra váltania. Bárány ennek ellenére rendkívül hálás azért, hogy a párja és a családja mindenben támogatta őt.

Bárány Donát (jobbra) bemutatkozott a válogatottban a magyar-szlovén meccsen Fotó: Bors/ Tumbász Hédi

Bárány Donát nagyon hálás a szerelmének

Ez egy óriási mérföldkő a pályafutásomban. Szeretném megköszönni a páromnak, a családomnak, akik mindig mellettem álltak, valamint minden korábbi csapattársamnak és edzőmnek, hogy eljuthattam idáig

- nyilatkozta a mérkőzés után az M4 Sportnak a támadó, aki a nagy helyzetére is kitért. 

Egész életemben erre készültem. Nagyon vártam ezt a pillanatot, és tudtam, hogy amikor pályára lépek, mindent megteszek. Éreztem, hogy meg tudom verni a védőt, már előtte voltam, bele tudtam tenni a lábam, de végül pont telibe találtam a kapust. Nagyon sajnálom, az lett volna az igazi, ha gól tudok szerezni a bemutatkozásomon, de a legfontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést.

A találkozón klubtársa, Szűcs Tamás is csereként lépett pályára, így a lefújás után mindketten örömmel értékelték az estét, hiszen ugyanazon a találkozón debütálhattak a nemzeti csapatban.

"Gratuláltunk egymásnak, nagyon jó barátok vagyunk, Debrecenben is sok időt töltünk együtt a pályán. Ez külön öröm, hogy ketten egyszerre tudtunk bemutatkozni."

- zárta Bárány.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
