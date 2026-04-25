Gulácsiék főnöke lefutotta a focistáit a Bundesliga-meccsen

Az RB Leipzig pénteken már sorozatban az ötödik meccsét nyerte meg a német labdarúgó-Bundesligában, és ezzel közel került az őszi Bajnokok Ligája-visszatéréshez. Miközben Schäfer András csapata, az Union Berlin 3-1-re kikapott Orbán Williéktől (a másik lipcsei magyar klublegenda, Gulácsi Péter ezúttal a sérüléséből felépülve csak a kispadon kapott helyet), a sima meccs dacára rendesen megizzadt Oliver Mintzlaff, a főszponzor Red Bull vezérigazgatója. A sikeres hosszútávfutóból és terepfutóból lett 50 éves sportvezető a Leipzig-Union meccs alatt majd' kétszer akkora távot teljesített a pálya mellett felállított futópadon, mint a gyepen a játékosok.

Oliver Mintzlaff (jobbra), a Red Bull nagyfőnöke jótékony céllal lefutott egy félmaratont a pálya szélén a Leipzig-Union meccs alatt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mintzaff és egy munkatársa (Benjamin Ippoliti) jótékony céllal vállalták ezt a különleges feladatot: több mint 100 ezer eurót (36,5 millió forint) gyűjtöttek az őssejtkutatást támogató alapítványuk számára, és egyben felhívták a figyelmet a Wings-for-life futásra. Ők is csak a szünetben pihentek egyet, a két félidő alatt egy félmaratonnál is többet, 21,41 km-t futottak. Gulácsiék főnöke elárulta: eleinte ellenezte a marketinges kollégája ötletét, végül azonban ráállt, hogy ezúttal a VIP-páholy helyett a futópadról nézze a Bundesliga-meccset, és lehetőleg többet fusson, mint a labdarúgók – akiknek persze a labda is nehezíti a dolgát...

A félidőben Mintzlaff elárulta, hogy futás közben rátelefonált a brazil csapatuknál vizitáló Jürgen Klopp.

– Ha még egyszer zavar, hozzá kell tennie még tízezer eurót – utalt arra Oliver Mintzlaff, hogy Kloppékkal már jókora összeget összedobtak a kutatás támogatására.

– Olykor odanéztem és harminc perc után arra gondoltam, hosszú este lesz ez még nekik. Tiszteletet parancsol, hogy több mint húsz kilométert lefutottak. És az is, hogy nagyon fitt főnökünk van, aki egy jó célt támogatott ezzel – mondta utóbb Ole Werner, az RB Leipzig vezetőedzője.

