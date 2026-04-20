Mélyütés Kerkeznek Liverpoolban, csúnyán leszólta a nagy előd

Nyáron Mohamed Szalahhoz hasonlóan Andy Robertson is kilenc év után távozik a Liverpool labdarúgócsapatától. Az angol sztárklubbal kilenc rangos trófeát – köztük két bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját – nyerő, 32 éves skót balhátvédről és magyar válogatott posztriválisáról, Kerkez Milosról sarkos vélemény formált Dean Saunders.

Kerkez Milos (balra) és Andy Robertson: melyikük a jobb balhátvéd? Fotó: Fantasista

A Pool 1992-es FA Kupa-győztes walesi csatára szerint a távozó Robertson még mindig jobb játékos a szezon során nála több bizalmat kapott Kerkeznél.

Kerkez Milos szerepeltetése sokba kerül?

– Ha azt kérnék, hogy állítsak össze egy listát a világ hat legjobb balhátvédjéről, akkor Andy Robertsont közéjük sorolnám. Szerintem jobb Kerkeznél, továbbra is jó a lába, még csak 32 éves, nem 35 vagy 36. Jobban helyezkedik, passzol, ad be és vesz részt az összjátékban:

ő egy elsőrangú játékos – Kerkez pedig csak igyekszik eljutni erre a szintre

– mondta róluk Dean Saunders, aki még azt is hozzátette, hogy szerinte „ez a Liverpool meccseibe kerül”.

🌍 "If you said to me 'name the six best left backs in the world' I am naming him!"



👊 "Robertson is better than Kerkez and his legs have not gone! He is a top notch player!"



Dean Saunders cannot believe #LFC are letting Andy Robertson leave the club this summer! 😡

Robertson helyére – és vélhetően Kerkez elé – az RB Leipzig német válogatott csapatkapitányát, David Raumot is kinézte a Liverpool.

Arne Slot vezetőedző ebben a szezonban 43 tétmeccsen összesen 2997 percig szerepeltette a tavaly nyáron a PL legjobb balhátvédjeként szerződtetett Kerkezt, míg Robertson 33 mérkőzésen 1772 játékpercet kapott.

A Liverpool legközelebb szombaton (16.00) a Crystal Palace-t fogadja az angol Premier League 34. fordulójában.

A Premier League állása Arsenal 70 pont Manchester City 67 (32 meccs) Manchester United 58 (58-45) Aston Villa 58 (47-41) Liverpool 55

