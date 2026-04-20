RETRO RÁDIÓ

Mélyütés Kerkeznek Liverpoolban, csúnyán leszólta a nagy előd

Az egykori Liverpool-sztár Dean Saunders ítéletet mondott a csapat balhátvédjeiről. Kerkez Milos nem örülhet a véleményének.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.04.20. 13:30
kerkez milos Arne Slot andy robertson liverpool premier league

Nyáron Mohamed Szalahhoz hasonlóan Andy Robertson is kilenc év után távozik a Liverpool labdarúgócsapatától. Az angol sztárklubbal kilenc rangos trófeát – köztük két bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját – nyerő, 32 éves skót balhátvédről és magyar válogatott posztriválisáról, Kerkez Milosról sarkos vélemény formált Dean Saunders.

Kerkez Milos (balra) és posztriválisa, Andy Robertson: éppen a 9. éve a Liverpoolt szolgáló skót balhátvéd lehet a magyar tehetség legnagyobb segítségére
Kerkez Milos (balra) és Andy Robertson: melyikük a jobb balhátvéd?   Fotó: Fantasista

A Pool 1992-es FA Kupa-győztes walesi csatára szerint a távozó Robertson még mindig jobb játékos a szezon során nála több bizalmat kapott Kerkeznél.

Kerkez Milos szerepeltetése sokba kerül?

– Ha azt kérnék, hogy állítsak össze egy listát a világ hat legjobb balhátvédjéről, akkor Andy Robertsont közéjük sorolnám. Szerintem jobb Kerkeznél, továbbra is jó a lába, még csak 32 éves, nem 35 vagy 36. Jobban helyezkedik, passzol, ad be és vesz részt az összjátékban:

ő egy elsőrangú játékos – Kerkez pedig csak igyekszik eljutni erre a szintre 

mondta róluk Dean Saunders, aki még azt is hozzátette, hogy szerinte „ez a Liverpool meccseibe kerül”.

Robertson helyére – és vélhetően Kerkez elé – az RB Leipzig német válogatott csapatkapitányát, David Raumot is kinézte a Liverpool.

Arne Slot vezetőedző ebben a szezonban 43 tétmeccsen összesen 2997 percig szerepeltette a tavaly nyáron a PL legjobb balhátvédjeként szerződtetett Kerkezt, míg Robertson 33 mérkőzésen 1772 játékpercet kapott.

A Liverpool legközelebb szombaton (16.00) a Crystal Palace-t fogadja az angol Premier League 34. fordulójában.

A Premier League állása

  1. Arsenal 70 pont
  2. Manchester City 67 (32 meccs)
  3. Manchester United 58 (58-45)
  4. Aston Villa 58 (47-41)
  5. Liverpool 55

A hétvégi Everton-Liverpool (1-2) derbi összefoglalója:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
