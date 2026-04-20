Mélyütés Kerkeznek Liverpoolban, csúnyán leszólta a nagy előd
Az egykori Liverpool-sztár Dean Saunders ítéletet mondott a csapat balhátvédjeiről. Kerkez Milos nem örülhet a véleményének.
Nyáron Mohamed Szalahhoz hasonlóan Andy Robertson is kilenc év után távozik a Liverpool labdarúgócsapatától. Az angol sztárklubbal kilenc rangos trófeát – köztük két bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját – nyerő, 32 éves skót balhátvédről és magyar válogatott posztriválisáról, Kerkez Milosról sarkos vélemény formált Dean Saunders.
A Pool 1992-es FA Kupa-győztes walesi csatára szerint a távozó Robertson még mindig jobb játékos a szezon során nála több bizalmat kapott Kerkeznél.
Kerkez Milos szerepeltetése sokba kerül?
– Ha azt kérnék, hogy állítsak össze egy listát a világ hat legjobb balhátvédjéről, akkor Andy Robertsont közéjük sorolnám. Szerintem jobb Kerkeznél, továbbra is jó a lába, még csak 32 éves, nem 35 vagy 36. Jobban helyezkedik, passzol, ad be és vesz részt az összjátékban:
ő egy elsőrangú játékos – Kerkez pedig csak igyekszik eljutni erre a szintre
– mondta róluk Dean Saunders, aki még azt is hozzátette, hogy szerinte „ez a Liverpool meccseibe kerül”.
Robertson helyére – és vélhetően Kerkez elé – az RB Leipzig német válogatott csapatkapitányát, David Raumot is kinézte a Liverpool.
Arne Slot vezetőedző ebben a szezonban 43 tétmeccsen összesen 2997 percig szerepeltette a tavaly nyáron a PL legjobb balhátvédjeként szerződtetett Kerkezt, míg Robertson 33 mérkőzésen 1772 játékpercet kapott.
A Liverpool legközelebb szombaton (16.00) a Crystal Palace-t fogadja az angol Premier League 34. fordulójában.
A Premier League állása
- Arsenal 70 pont
- Manchester City 67 (32 meccs)
- Manchester United 58 (58-45)
- Aston Villa 58 (47-41)
- Liverpool 55
A hétvégi Everton-Liverpool (1-2) derbi összefoglalója:
Hírlevél-feliratkozás
