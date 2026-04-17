Hatalmas fordulat: Ítélet született Kerkezről Liverpoolban

A Liverpool kedd este búcsúzott a Bajnokok Ligája küzdelmeitől, amivel lényegében eldőlt, hogy a csapat trófea nélkül zárja az idényt. A tavalyi angol bajnoki cím, a nyári átigazolási időszak során játékosokra fordított közel félmilliárd euró tükrében ez a szezon totális kudarcnak számít. Ennek következtében Angliában górcső alá vették a klub igazolásait, köztük Kerkez Milost is.

Kerkez Milosért 40 millió fontot fizetett a Liverpool

A The Athletic elemzése szerint a félresiklott igazolásokban kell keresni a visszaesés okait. A portál úgy látja, hogy többé-kevésbé kidobott pénzről beszélhetünk, hiszen Florian Wirtz nem tudott megfelelni a hozzá fűzött várakozásoknak, míg Alexander Isak, Jeremie Frimpong és Giovanni Leoni a szezon során rendre kisebb-nagyobb sérülésekkel bajlódtak.

Kerkez neve ugyanakkor nem szerepelt a negatív példák között, hiszen az angol lap szerint Hugo Ekitiké mellett ő az egyetlen, aki valóban rászolgált az érte kifizetett összegre.

Wirtz a PSG elleni párharc során nem tudott vezérré válni. Nem az ő hibája, hogy 116 millió fontba került, de ezért az árért nagy elvárások is járnak, amiket még csak meg sem közelített. Frimpong nagyon küszködött, Leoni sérült, Isak pedig erőnléti problémákkal küzd. Csak Kerkez és Ekitike igazolta igazán azt, miért költött el rájuk annyi pénzt tavaly a Liverpool

– olvasható a cikkben.

Kerkeznek időre és türelemre volt szüksége

A 22 éves futballistával szemben hatalmas volt az elvárás az érkezésekor. Egyrészt a Bournemouthnál töltött utolsó szezonjában beválogatták a Premier League álomcsapatába, másrészt a klublegenda Andy Robertson utódjaként számoltak vele Liverpoolban. Azonban nem indult zökkenőmentesen a történet: az első hetekben és hónapokban a szurkolók és a szakértők gyakorlatilag kivétel nélkül negatív véleménnyel voltak róla, és inkább Robertsont követelték a kezdőcsapatba.

Arne Slot vezetőedző azonban kitartott mellette, és a bizalom végül meghozta gyümölcsét: a szezon második felére Kerkez a csapat egyik legmegbízhatóbb, legstabilabb játékosává nőtte ki magát.