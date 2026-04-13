Titokban tárgyalnak, óriásit bukhat Szoboszlai távozó csapattársa

A Liverpool hivatalos közleményben jelentette be, hogy Andy Robertson kilenc év után távozik a klubtól. A skót balhátvéd a szombati, Fulham elleni, 2-0-ra megnyert mérkőzésen még a kezdőcsapatban kapott helyet, végig a pályán volt, és a lefújás után meghatódva nyilatkozott – a szurkolók ugyanis végig az ő nevét skandálták és a róla szóló dalokat énekelték. A sajtóhírek szerint ugyanakkor már több kérője is akad, köztük a Tottenham Hotspur is érdeklődik iránta.

Andy Robertson nyáron a Tottenham Hotspur játékosa lehet Fotó: Kate McShane

Andy Robertson a Spurs játékosa lehet

A The Athletic számolt be elsőként arról, hogy a Tottenham Hotspur került a legkedvezőbb helyzetbe Andy Robertson megszerzéséért az idény végén. Az átigazolási hírekben rendre jól értesült Fabrizio Romano pedig már arról adott hírt, hogy a felek között szóbeli megállapodás is született. Ez a lépés ugyanakkor komoly bukást is jelenthet Andy Robertson számára, hiszen a Tottenham Hotspur jelenleg a bennmaradásért küzd az Premier League-ben. Amennyiben nem sikerül megőrizniük élvonalbeli tagságukat, könnyen előfordulhat, hogy a skót balhátvéd a következő idényben már a másodosztályban lép pályára.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Tottenham have a verbal agreement to sign Andy Robertson in June 2026, all terms in place.



Nothing signed/sealed yet as staying in Premier League will be a key factor ahead of proceeding.



Robertson, ready to pick #THFC project if relegation battle has positive outcome. pic.twitter.com/HJCZcX5HbG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2026

Az átigazolás ugyanakkor még korántsem tekinthető biztosnak: Andy Robertson kivár, és előbb szeretné látni, hogyan alakul a Tottenham Hotspur küzdelme a kiesés ellen. Csak ezt követően hoz végleges döntést a jövőjéről. Amennyiben Roberto De Zerbi együttese végül megőrzi élvonalbeli tagságát, a megállapodás is zöld utat kaphat - írja az NSO.