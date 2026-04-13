RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Titokban tárgyalnak, óriásit bukhat Szoboszlai távozó csapattársa

Nem hosszabbítja meg szerződését a Liverpoollal a skót válogatott csapatkapitánya. Andy Robertson nyári átigazolás időszakban a Tottenham Hotspurhöz igazolhat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 09:00
andy robertson tottenham hotspur liverpool

A Liverpool hivatalos közleményben jelentette be, hogy Andy Robertson kilenc év után távozik a klubtól. A skót balhátvéd a szombati, Fulham elleni, 2-0-ra megnyert mérkőzésen még a kezdőcsapatban kapott helyet, végig a pályán volt, és a lefújás után meghatódva nyilatkozott – a szurkolók ugyanis végig az ő nevét skandálták és a róla szóló dalokat énekelték. A sajtóhírek szerint ugyanakkor már több kérője is akad, köztük a Tottenham Hotspur is érdeklődik iránta.

Andy Robertson nyáron a Tottenham Hotspur játékosa lehet
Andy Robertson nyáron a Tottenham Hotspur játékosa lehet Fotó: Kate McShane

Andy Robertson a Spurs játékosa lehet

A The Athletic számolt be elsőként arról, hogy a Tottenham Hotspur került a legkedvezőbb helyzetbe Andy Robertson megszerzéséért az idény végén. Az átigazolási hírekben rendre jól értesült Fabrizio Romano pedig már arról adott hírt, hogy a felek között szóbeli megállapodás is született. Ez a lépés ugyanakkor komoly bukást is jelenthet Andy Robertson számára, hiszen a Tottenham Hotspur jelenleg a bennmaradásért küzd az Premier League-ben. Amennyiben nem sikerül megőrizniük élvonalbeli tagságukat, könnyen előfordulhat, hogy a skót balhátvéd a következő idényben már a másodosztályban lép pályára.

Az átigazolás ugyanakkor még korántsem tekinthető biztosnak: Andy Robertson kivár, és előbb szeretné látni, hogyan alakul a Tottenham Hotspur küzdelme a kiesés ellen. Csak ezt követően hoz végleges döntést a jövőjéről. Amennyiben Roberto De Zerbi együttese végül megőrzi élvonalbeli tagságát, a megállapodás is zöld utat kaphat - írja az NSO.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu