RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

„Azonnal igent mondtam" - Corbu Máriusz a Fradi miatt érkezett Nicosiából

Újabb tehetséges labdarúgóval bővült a Fradi középpályás sora. Corbu Máriusz két góllal letette névjegyét a fővárosiaknál.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.04.10. 17:35
labdarúgás székely csángó Corbu Marius Fradi Hajnal Tamás

A kétlábas – gyorsan megjegyezte: a 11-est azért ballal végezné el – magyarcsügési születésű román utánpótlás-válogatott játékos, Corbu Máriusz az NB I 28. fordulójában a Debrecen ellen végigjátszhatta a 90 percet, melyet idegenben éppen az ő két találatával nyert meg a 37. bajnoki címéért küzdő Ferencváros.

Corbu Máriusz két gólt szerzett a Debrecen ellen
Corbu Máriusz két gólt szerzett a Debrecen ellen Fotó: Czeglédi Zsolt

Corbu Máriusz teljessé tenné magyar éremkollekcióját 

Januárban vette fel velem a kapcsolatot Nicosiában Hajnal Tamás sportigazgató. Habozás nélkül igent mondtam, bár az APÓEL-ben is jól ment a játék, hiszen 18 ciprusi bajnokin négy gólt szereztem, és hat gólpasszt adtam. Amikor a Puskás Akadémiánál eltöltött korábbi idényeim után távoztam, eldöntöttem, ha egyszer visszatérek, csakis a Fradinak mondok igent

– nyilatkozta Corbu a Metropolnak. 

Corbu a felcsútiakkal a múltban ezüst- és bronzérmet már szerzett, és ha az NB I záró öt fordulójában jól mennek a dolgok, úgy az idei pontvadászatot Fradi-aranyéremmel fejezheti be.

Január vége óta volt alkalmam felmérni a magyar mezőny erejét, és az első helyért velünk versengő Győrt erős riválisnak tartom. Mindent beleadok, még az edzésekre is rápihenek. Robbie Keane mester felvázolta, a középpálya melyik részén számol velem. Örömömre az Újpest elleni februári „cserés” bemutatkozó találkozómon jelen lehettek a szüleim is, míg csapattársaim közül Gruber Zsombor és Jonatan Levi régi ismerősöm, hiszen Felcsúton együtt futballoztunk

- fogalmazott Corbu, akinek családi neve románul hollót jelent.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu