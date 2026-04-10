„Azonnal igent mondtam" - Corbu Máriusz a Fradi miatt érkezett Nicosiából

A kétlábas – gyorsan megjegyezte: a 11-est azért ballal végezné el – magyarcsügési születésű román utánpótlás-válogatott játékos, Corbu Máriusz az NB I 28. fordulójában a Debrecen ellen végigjátszhatta a 90 percet, melyet idegenben éppen az ő két találatával nyert meg a 37. bajnoki címéért küzdő Ferencváros.

Corbu Máriusz teljessé tenné magyar éremkollekcióját

Januárban vette fel velem a kapcsolatot Nicosiában Hajnal Tamás sportigazgató. Habozás nélkül igent mondtam, bár az APÓEL-ben is jól ment a játék, hiszen 18 ciprusi bajnokin négy gólt szereztem, és hat gólpasszt adtam. Amikor a Puskás Akadémiánál eltöltött korábbi idényeim után távoztam, eldöntöttem, ha egyszer visszatérek, csakis a Fradinak mondok igent

– nyilatkozta Corbu a Metropolnak.

Corbu a felcsútiakkal a múltban ezüst- és bronzérmet már szerzett, és ha az NB I záró öt fordulójában jól mennek a dolgok, úgy az idei pontvadászatot Fradi-aranyéremmel fejezheti be.

Január vége óta volt alkalmam felmérni a magyar mezőny erejét, és az első helyért velünk versengő Győrt erős riválisnak tartom. Mindent beleadok, még az edzésekre is rápihenek. Robbie Keane mester felvázolta, a középpálya melyik részén számol velem. Örömömre az Újpest elleni februári „cserés” bemutatkozó találkozómon jelen lehettek a szüleim is, míg csapattársaim közül Gruber Zsombor és Jonatan Levi régi ismerősöm, hiszen Felcsúton együtt futballoztunk

- fogalmazott Corbu, akinek családi neve románul hollót jelent.