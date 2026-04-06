„Válogatott leszel” – Romániából üzentek a Fradi focistájának

Fontos három pontot szerzett húsvétvasárnap a Ferencváros a labdarúgó-NB I-ben. Robbie Keane együttese a dobogós Debrecen otthonában nyert 2-0-ra, s tapad az éllovas Győrhöz. A DVSC–Fradi-találkozón a duplázó Corbu Marius a meccs embere lett, még románul is üzentek neki.

Corbu Marius (feketében) két gólt is szerzett (Fotó: Czeglédi Zsolt)

A román–magyar kettős állampolgárságú, erdélyi fiatalember a télen érkezett a zöld-fehérekhez. Most eddigi legjobb meccsét játszotta új klubjában.

Elsősorban a három pont volt a cél, de hogy így hozzátettem a magamét a győzelemhez, így nagyon jól sikerült. Már korábban is betalálhattam volna, viszont ennek így kellett lennie és így volt ez jó. Nagyon jól befogadtak, én is próbálok mindennap többet és többet hozzátenni, hogy bejátszhassam magam a csapatba, hogy mindenki elfogadja, amilyen vagyok, nagyjából ennyit tudok mondani. A félidőben beszéltük, hogy több kell, kijöttünk, és meg is tettük

– nyilatkozta a meccs után az M4 Sport csatornájának Corbu.

Corbu Marius a közösségi oldalán is üzent

A középpályás az Instagram-oldalán is megemlékezett a két góljáról. Magyarországról, Erdélyből érkeztek kommentek, sőt, románok is írtak neki támogató kommentet. Utóbbiak alig várják, hogy Corbu román válogatott legyen.

„Csak így tovább! Hamar válogatott leszel, s ott is jöhet egy gól”

– írta Corbu egyik román rajongója.

Corbu utánpótlásszinten csakis a románokat erősítette, s idén már az is szóba került, hogy bekerül a nagyválogatott keretébe.